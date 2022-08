8 ago 2022 15:26

IL SOTTI-LETTA SI E’ INCARTATO - ENRICHETTO, CHE VA INCONTRO A UNA DEBLACLE ELETTORALE STORICA, NON VUOLE RIAPRIRE IL DIALOGO CON IL M5S, NONOSTANTE NEL PD (DA BETTINI A ORLANDO) NON MANCHINO LE VEDOVELLE DI CONTE: “LA GUERRA IN UCRAINA HA SCAVATO UN SOLCO DEFINITIVO”. SE QUESTO E’ IL MOTIVO NON SI CAPISCE PERCHE’ LETTA ABBIA IMBARCATO FRATOIANNI (CONTRARIO ALL’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA E CONTRO L’ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO) E NON I 5STELLE...