UN PECORONE A CACCIA DI CAPRONI IN VIA D'ESTINZIONE - DONALD TRUMP JUNIOR È ANDATO IN MONGOLIA E SI È MESSO A SPARARE ALLE ARGALI, PECORE PROTETTE CHE SI POSSONO CACCIARE SOLO DOPO AVER RICHIESTO UN PERMESSO. LUI NON L'HA FATTO, MA NE HA RICEVUTO UNO RETROATTIVO - ''PRO PUBLICA'' HA SCOPERTO LA FACCENDA E ORA IL FIGLIO FESSO VIENE USATO DI NUOVO PER ATTACCARE IL PRESIDENTE: UNA FAMIGLIA CHE SI SENTE AL DI SOPRA DELLA LEGGE