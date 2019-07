"ABBIAMO L’ENI PER LA PARTE ITALIANA, ABBIAMO UNA COMPAGNIA PETROLIFERA RUSSA PER LA NOSTRA PARTE E ABBIAMO DUE SOCIETÀ IN MEZZO. I NOSTRI DOCUMENTI TECNICI SONO PRONTI PER ESSERE CONSEGNATI AL VICE PRIMO MINISTRO"

TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO PUBBLICATI DA BUZZFEED

Buzzfeed News ha ottenuto la registrazione audio di un incontro avvenuto il 18 ottobre 2018 all’Hotel Metropol di Mosca nel quale Gianluca Savoini, uomo vicino al segretario della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini, e altri cinque uomini – tre russi e due italiani – parlano dei termini di un possibile accordo che dovrebbe incanalare segretamente circa 65 milioni di dollari del petrolio russo alla Lega per finanziare la campagna elettorale per le Europee 2019. Quella che segue è la trascrizione completa dell'incontro, durato circa un'ora e 15 minuti. Buzzfeed News ha contattato le persone menzionate nella registrazione per un loro commento, e laddove è stato fornito, lo ha incluso nel resoconto sui nastri del Metropol. Nella conversazione si sentono i sei uomini parlare in inglese, russo e italiano. Quando parlano in russo o in italiano, il dialogo è stato tradotto in inglese (e qui dall’inglese).

La conversazione

HOTEL METROPOL MOSCA

SAVOINI: È molto importante che in questo periodo storico geopolitico l'Europa stia cambiando. Il prossimo maggio ci saranno le elezioni europee. Vogliamo cambiare l'Europa. Una nuova Europa deve essere vicina alla Russia come prima, perché vogliamo avere la nostra sovranità. Vogliamo davvero decidere sul nostro futuro, sugli italiani, per i nostri bambini, per i nostri figli… Non dipendere dalla decisione di illuminati a Bruxelles, negli Usa. Vogliamo decidere. Salvini è il primo uomo che vuole cambiare tutta l'Europa. Insieme ai nostri alleati, colleghi e altri partiti in Europa. Freiheitliche Partei Österreichs in Austria, Alternativa Tedesca per la Germania [Alternative für Deutschland], Francia: Madame Le Pen, e in altri paesi lo stesso, Ungheria con Orban, in Svezia Sverigedemokraterna. Abbiamo i nostri alleati. Vogliamo davvero iniziare ad avere una grande alleanza con questi partiti che sono pro Russia, ma non pro Russia per la Russia ma per i nostri paesi. Perché per stare bene con la Russia… le buone relazioni sono per [servono] i nostri paesi. Quindi questo è il mio unico inizio [la mia unica introduzione] alla situazione politica. Ora voglio i nostri partner tecnici, che possono continuare questa discussione. Grazie tante.

UOMO RUSSO 1 [RU1]: Grazie. Ora i nostri documenti tecnici sono già stati fatti [pronti] e sono pronti per essere consegnati al Vice Primo Ministro.

SAVOINI: Sì, sì.

RU1: Ma dobbiamo discutere delle ultime decisioni forse.

SAVOINI: Prego, prego.

RU1: Per controllare il nostro [Inudibile] da preparare per il vice primo ministro.

RU1: [In russo] Quindi, dalla nostra parte, tutto è pronto, ma abbiamo dobbiamo discutere i dettagli finali.

UOMO RUSSO 3 [RU3]: [In russo] Quindi parliamone.

UOMO RUSSO 2 [RU2]: Solo un punto riguardante il legale [l’aspetto legale]. Quanto dibattuto ieri riguardava i due tipi di carburante, cherosene per l’aviazione o diesel.

RU1: [In russo] No, no, no! Non si è parlato di questioni specifiche. Lo gestiamo dopo.

RU2: Ok, quindi parlando in generale.

RU1: Ya, in generale...

RU2: Quindi ora possiamo procedere con i nomi delle forse due società in particolare che consegneranno, prima consegnando dalla Russia perché non saranno l'appaltatore finale, quindi dopo questo capiremo chi sarà l'appaltatore della compagnia che ci manderete.

UOMO ITALIANO 2 [IT2]: Intendi la banca.

RU2: Banca, banca d'investimento. Quindi, dopo questo , come tu/lei menzioni/menziona, potremmo anche discutere qualunque cosa sarà la più conveniente per entrambe le parti per quanto riguarda la consegna.

SAVOINI: Ilya [pronunciato male?], a volte è meglio che Luca traduca per Francesco.

RU2: Ok, ok, a volte...

SAVOINI: [in italiano] Meglio altrimenti lui ... [Inudibile]

IT2: Mio dio, milon [pronunciato male?] lavoro non retribuito.

SAVOINI: Ho bisogno che Francesco sappia dovunque [tutto], ora.

IT2: Ok, quindi suggerirei, Ilya, suggerirei che tu faccia [dica] solo frasi piccole [brevi] in modo che io possa...

RU?: Certo, certo, certo, ok.

IT2: Quindi cancelliamo, ricominciamo dall'inizio. Nonno. Come si dice "nonno" in Russia? Gadushka [pronunciato male?]?

UOMO ITALIANO 3 [IT3]: Sprits, spiriti.

IT2: Sì, sì, umorismo.

SAVOINI: Umorismo inglese.

RU?: Sì, umorismo inglese.

IT2: Sai, questa è l'unica cosa che posso fare [ripete la stessa frase in italiano] Parlare in inglese in modo che tu non capisca e [mi] prendo alcune libertà... Mi dispiace.

IT3: [in italiano] Lo so.

[Ridono]

RU2: In generale.

IT2: [iun italiano] Parlando in generale...

RU2: Abbiamo l’Eni per la parte italiana, giusto? Abbiamo una compagnia petrolifera russa per la nostra parte e abbiamo due società in mezzo. La banca, tu sei la banca, e una società russa che sarà… che firmerà il contratto con la banca.

[IT2 traduce all’italiano]

IT2: La quarta società è... Possiamo dire mandato come venditore per la quarta società? [Riferirci alla quarta società come avente mandato da venditore?] Non compreremo direttamente da una società tra le più grandi, giusto?

RU2: Sì.

IT2: Non compreremo direttamente da una società tra le più grandi.

RU2: Sì.

[La traduzione continua]

[Inudibile in italiano in secondo piano]

IT2: Francesco dice che non c’è problema ad avere una quarta compagnia in mezzo. La cosa più importante è che si tratti di un'azienda nota, perché altrimenti avremo problemi con il Kyc [Know Your Client] e l’Am... [Norme antiriciclaggio]

RU1: Quali sono i criteri? Potete darci dei criteri ai quali dovremmo attenerci?

IT2: Ebbene, l’ideale sarebbe da grande compagnia a grande compagnia con la banca in mezzo. Corretto. L’ideale sarebbe da grande compagnia a grande compagnia. Perché? Poiché stipuliamo un contratto di acquisto con la grande compagnia russa, stipuliamo un contratto di vendita con l'acquirente italiano, e abbiamo quindi un contratto back-to-back [contratto con intermediario, ndt] che si può mostrare a tutti, forse senza il prezzo ma è chiaro che i contratti sono collegati. Se abbiamo bisogno di un'altra società in mezzo, allora abbiamo bisogno di avere, sai, dobbiamo avere una compagnia che sia ragionevolmente ben nota. Faccio un esempio. Se è Lukoil che vende, vorremmo avere Litasco. Ok. Solo per... O se è ...

[Sul tavolo arrivano caffè espresso e bevande]

RU2: Rosneft, per esempio.

IT2: Se la compagnia in mezzo è Trafigura, nessun problema per nessuno. Dovrebbe essere una ben nota, altrimenti corriamo il rischio.

RU2: Cosa è meglio? Tanto per parlarne. Questa compagnia sarà in Russia o nella [Unione] Europea...

IT?: In Europa, sicuramente.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Quindi di cosa stiamo parlando...

RU1: Io l'ho capito. L'unica cosa che non ho capito è che cosa è un contratto back-to-back.

RU2: Se l'accordo sarà firmato tra, diciamo, Rosneft e la loro società, la banca d'investimento che lui ha menzionato sarà formalmente la banca acquirente e otterrà il margine aggiuntivo. Difatti, il petrolio passerà da un [Inudibile] a un'altra società. Loro faranno tutti i calcoli. In sostanza, i soldi passeranno dalla banca che finanzia [Inudibile] alla banca che finanzia [Inudibile]

RU1: Quattro strumenti?

RU2: È preferibile. Perché? Perché se la società, che sta acquistando dai nostri grandi produttori di petrolio, Rosneft o Lukoil, e che successivamente venderà, se poi appare una quarta società, allora questo è... [Inudibile] Hanno una certa procedura di monitoraggio e se la società non corrisponde al...

RU1: Parametri?

RU2: [Inudibile] avranno dei problemi.

RU1: E questa compagnia proviene dal nostro lato?

RU3: Non potrebbero…?

RU2: Sì, ma lui sta dicendo che se questa compagnia è del livello di Trafigura – una struttura commerciale di TNK o Rosneft – allora va bene. Vale a dire che, se questa è una compagnia ben nota, una [società] normale… Ci sono delle ragioni per cui questo accordo passa da essa.

RU3: [Inudibile] Non possiamo far vedere?

RU2: Se assomiglierà a una società di comodo, ci saranno dei rischi.

RU3: Come dovremmo agire, allora?

RU2: Dovremo scegliere la compagnia che soddisfa le condizioni. Janko [pronunciato male?] Ha detto che idealmente questa dovrebbe essere una società che sta nella UE.

RU1: Sì.

RU2: Questa compagnia non può essere dell'Europa dell'Est.

RU1: Ma in generale, questo è un compito che possiamo risolvere?

RU2: Tutto è risolvibile.

[Finisce il parlato in russo]

RU2: [Abbiamo] un po’ parlato [a lungo] perché abbiamo parlato molto di alcune opzioni.

IT2: Ma Ilya, guarda, è... è, voglio solo mettere in chiaro che se ci sono dei metodi che voi suggerite, non potremmo essere molto flessibili. Ora spetta a voi individuare o trovare la migliore strategia per vendere i prodotti. La banca è una banca inglese e quindi è soggetta all’Fca [l’Autorità per la condotta finanziaria britannica, ndt] o alla BaFin [il Supervisore federale tedesco per i servizi finanziari] in Germania. Quindi, se l’operazione sarà grande società a grande società, non ci sono problemi. Tutti conoscono Rosneft. Tutti conoscono Eni. Tutti sanno. Se c'è un’altra in mezzo...

RU2: Un trader.

IT2: Se è un trader è meglio, ma se ci sarà bisogno di una società sconosciuta, cosa anche possibile, allora dovremo condurre bene la procedura "conosci il tuo cliente". Ci vorranno alcune settimane, quindi ma...

RU2: Sarà... Dovremo modificare i tempi.

IT2: Perchè il meglio per noi, e ancora una volta se per voi è più facile vendere FOB Mar Nero [petrolio dal Mar Nero con il trasporto pagato dal venditore fino al porto, ndt], per noi va bene, perché chiederemo uno sconto di zero punti per coprire la logistica, quindi forse i costi di spedizione. Ma se per voi è più conveniente fornirlo a Rotterdam, allora potete farci semplicemente venire a Novorossiysk, dirci “questa è la quantità, venite con le vostre navi, caricate e ve ne andate”. Anche questa potrebbe essere un'opzione. Se è più conveniente per voi. Abbiamo solo... ancora una volta, la banca è la nostra banca, quindi siamo flessibili. E possiamo, sai, essere molto flessibili.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Poiché la banca si trova nel Regno Unito, deve soddisfare i requisiti di [Inudibile] Quindi non ci dovrebbero essere problemi con un trader importante. Ma se la società si trova in una sorta di altro livello [intende per grandezza], allora, secondo gli standard del processo di verifica, non ottempererà ai criteri formali. È possibile, ma se ci vorrà molto tempo, non saranno contenti. Ma sono flessibili su tutto il resto, come il porto di Rotterdam o il porto di Novorossiysk o qualche altro porto in Russia. La differenza di spesa [Inudibile] non è significativa. Dal punto di vista da dove farlo partire, possiamo anche scegliere Novorossiysk. Ma l'unica questione è la banca. [Inudibile] a causa di ciò, l'intero processo può fermarsi. [Inudibile] ciò creerebbe un difetto [nel processo, ndt].

[Finisce il parlato in russo]

[Inizia parlato in italiano]

IT2: Gli ho detto che potremmo comprare dal Mar Nero se per loro è più facile. Manderemo le navi a prenderlo. Ci applicherebbero un piccolo sconto per coprire la logistica se è più facile. Abbiamo contatti con grandi società a Rotterdam. Sono miei clienti. Verwater, che ha costruito tutto il porto di Rotterdam, sono miei clienti. Non è un grande problema.

IT2: Del secondo problema e del secondo e ultimo problema per noi forse abbiamo parlato in passato, ma ora è il caso di parlarne di nuovo. La migliore formula per noi sarebbe quella di acquistare a credito aperto. Perché? Perché vendiamo a credito aperto. Che cosa significa? Significa che Eni prende il prodotto e paga in una finestra, una finestra temporale, una al mese. Di solito è dal 17 al 27 di ogni mese per pagare. Quindi, se Eni lo prende il 16, allora si pagano in quei 10 giorni. Se l’Eni lo prende il 28, allora dobbiamo aspettare... In gergo tecnico questa è una formula di credito aperto. Noi dovremo avere lo stesso [la stessa formula]. Perché? Perché ovviamente la grande società vende all’Eni. L’Eni compra. Quindi l’Eni paga se possibile nella stessa banca e la banca ha già l'ordine di, una volta che la fattura dell’Eni è depositata sul loro conto, sistemare l'altro aspetto. E qualcosa rimane e poi vedremo come banca come gestirlo per le necessità, ok. Quindi, ancora una volta, solo questi due problemi. Il primo, ancora una volta, siamo flessibili. E flessibili nel senso che se Rotterdam non è conveniente, andiamo a prenderci il prodotto. Il secondo dovrebbe essere la formula di credito aperto, e in tal caso o coinvolgiamo Intesa Russia, Banca Intesa Russia, e credo tutte le società principali qui. Rosneft, potrebbe averci un conto, Eni ce l’ha. O se è dell'Austria o se è della Svizzera. Perché se è Litasco, Litasco in genere è Svizzera, o se è Austria per la Rosneft, l'Austria per esempio. Lo stesso per quanto riguarda le banche. Se è l'Austria, abbiamo ottimi rapporti con il signor Moscovic, che è il proprietario della Winter Bank. A lui possiamo chiedere di aprire un conto bancario per l’Eni, un conto bancario per il venditore e avere dei buoni tassi. Quindi è anche facile. Ma la cosa migliore sarebbe semplicemente dare alla banca un cosiddetto ordine irrevocabile così che la banca, appena ricevuto il pagamento, stabilisce il ritmo. Non c'è più bisogno di entrare in questo aspetto. Devi solo dare un ordine irrevocabile.

matteo salvini vladimir putin luigi di maio

E dalla nostra parte è tutto ciò che penso.

[Finisce il parlato in italiano]

[Inizia parlato in russo]

RU2: [Inudibile] L’ideale è, ovviamente, se entrambe le parti aprono un conto nella stessa banca. Se stiamo parlando di [Inudibile], allora è più facile lavorare con Intesa. Possono dare indicazioni di un trader senza conto, che quindi lo può aprire rapidamente. Ci sono anche banche europee che si possono aiutare. Dobbiamo pensarci con attenzione. [Inudibile]

RU1: Non capisco tutto questo! Tu sei quello che deve capire tutto questo!

RU2: Andrà tutto bene!

RU1: Mi sto perdendo con questi tecnicismi. Comincia per favore a fare le domande che sono più o meno importanti per te.

RU3: Quando arriva [Inudibile] Nikolaevich?

RU1: Domani o oggi. [Inudibile]

salvini a mosca con gianluca savoini e claudio d'amico

RU3: [Inudibile]

RU1: Quindi Ilya, tu dovresti fare le domande che t’interessano. Capisci tutto ora?

RU2: Sì.

RU3: E se chiameremo [Inudibile]?

RU2: Beh, in termini di ciò di cui abbiamo bisogno...

RU3: [Inudibile]

RU1: Parla di tutto adesso! Quando [ne potrai] parlare dopo? Parla, discuti di tutto in modo che ci siano risposte a tutte le domande.

[Finisce il parlato in russo]

RU2: Stiamo parlando della quantità. Per esempio, 3 milioni di tonnellate [metriche] Se facciamo partire ora questo affare da 3 milioni, allora l'accordo è chiuso, non abbiamo grandi rischi. Che cosa ne pensi? È solo per un mezz’anno, giusto?

IT2: Dipende da voi. Dipende dalle vostra capacità. Noi abbiamo le capacità, le capacità tecniche, di assorbire qualsiasi quantità dato che il prodotto è il prodotto che serve. Anche qualunque quantità abbiate disponibile, ma ovviamente non credo che i vostri sforzi siano illimitati. Perché parli di sei mesi?

RU2: Per esempio, stiamo parlando di 3 milioni di tonnellate nel corso di mezz’anno.

IT2: Mezz’anno o un anno? È un anno.

RU2: Un anno.

IT2: Perché altrimenti sono 6 milioni in un anno, che è 500.000 al mese. Possiamo accettarlo, possiamo assorbire 500.000 al mese per un anno.

RU2: Se dopo quest'anno siete interessati ad andare avanti?

IT2: Assolutamente sì, ma anche se nello stesso anno, se voi ci dite, ragazzi, abbiamo difficoltà a vendere questo prodotto, diciamo che è mazut e che nessuno vuole mazut. Facciamo un esempio. Durante l'anno in cui stiamo già comprando voi ci chiedete se possiamo comprare anche quell’altro [prodotto], noi siamo assolutamente in grado dal punto di vista tecnico di acquistare quel prodotto.

[In russo]

RU1: In realtà possiamo fare molto di più. Queste domande mi rendono molto nervoso. Quante tonnellate? E la domanda era – e poi? [Inudibile]

RU1: Diglielo: tutto è chiaro nel partito in generale. Otterremo il permesso per cominciare a lavorare, per iniziare la parte operativa intensa. Ma che cosa succederebbe se trovassimo che il nostro stesso [Inudibile]. Verkhniy mi ha detto che possiamo chiedere – che se individuiamo i nostri volumi, indipendentemente da qualsiasi tipo di forza politica, allora possiamo ottenere qualche tipo di commissione? Come lo vedi questo?

[Finisce il parlato in russo]

RU1: Ora, ad esempio, stiamo parlando di questo messaggio politico su qualunque cosa per [Inudibile] ma abbiamo anche alcuni dei nostri contatti nelle compagnie petrolifere e del gas [Inudibile] forse proporranno qualche opzione per fornire anche del gas se sono interessati. È possibile discuterne?

IT2: Assolutamente.

RU2: Ma la domanda è: anche i contatti sono interessati ad avere una qualche commissione, se ciò è possibile per quanto vi riguarda.

IT2: Riconoscere una commissione a un intermediario?

RU2: Sì.

IT2: Nessun problema. Naturalmente, se acquisto a credito aperto, ad esempio, posso risparmiare una quantità significativa di denaro. Perché? Risparmio perché non sono costretto ad accedere ai mercati e a comprare uno strumento, un credito elettrico di riserva [così nell’originale, ma dovrebbe riferirsi a uno Sloc (Standby Letter of Credit) uno strumento per cui la banca paga nel caso il suo cliente diventi insolvente, ndt]. È più di una garanzia bancaria, un documentario [documento] perché tutto questo ha un costo. Quindi, se non ho questo costo, perché non pagare una commissione? Quindi assolutamente sì.

RU2: Quindi, per esempio, questo livello del 4 per cento di sconto dal prezzo a Rotterdam: è un prezzo base che vi copre tutti i costi? E abbiamo alcuni [Inudibile] questo è un contratto replicabile [Inudibile]. È possibile, per esempio, uno sconto del 5 per cento, è possibile?

IT2: Qualunque cosa sia superiore a 4, noi possiamo restituirla.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Esiste un certo livello al quale [Inudibile] è difficile pagare, [Inudibile] ma da qualsiasi livello superiore, qui non ci saranno domande.

RU1: E come faranno tecnicamente in questo caso?

[Finisce parlato in russo]

RU2: Tecnicamente, che tipo di contratto [Inudibile] è possibile discorrere [pronunciato male?] questa commissione?

IT2: Abbiamo due modi. Il primo è quello di avere un normale Nc Nbia o Impfa secondo l'Icc di Parigi. Impfa è un accordo internazionale ombrello a salvaguardia del pagamento, quindi è un contratto standard emesso dalla Camera di commercio internazionale di Parigi e [in esso] è esattamente chiaramente espresso chi sono le controparti, chi è per così dire il mandato, qual è la percentuale, come è pagato, e così via. Questo è quello che si fa normalmente. Ma ancora una volta, abbiamo una banca, quindi la controparte, che è quella che prende la commissione, dovrebbe essere una società perfetta; altrimenti la banca avrà dei problemi a firmare.

La seconda opzione è tra avvocato e avvocato. Posso anche stipulare un accordo con un avvocato, localizzato dove sia [domiciliato ovunque si voglia]. Sono un avvocato e posso quindi fare un contratto tra avvocato e avvocato che dice...

[Inizia parlato in russo]

RU1: Aspetti legali, sì?

RU2: Uno studio legale con uno studio legale.

RU1: Sì, ho capito [Inudibile].

[Finisce parlato in russo]

IT2: Quindi tra avvocato e avvocato è ancora più facile perché io come avvocato posso stipulare un accordo normalmente. Si chiama ‘correspondents fee agreement’ [accordo per corrispettivo della banca intermediaria] quindi dato che io sono pagato attraverso un ‘council fee agreement’ [un accordo per una tassa stabilita dall’ordine], dato che ho bisogno delle tue competenze e qualità perché tu sei un collega e sei molto ... e dopo il pagamento da lui, io pago te ed è facile. È ancora più solido, quindi dipende da voi. Dipende.

[Inizia parlato in russo]

RU1: Forse dovremmo usare questa opzione ovunque?

RU3: Se faremo di più, quindi [Inudibile]. Se otterremo lo sconto del 6 per cento, a noi che cosa viene?

RU1: Dipende dal prezzo di mercato, ha detto.

RU3: Ad esempio [Inudibile] questa situazione.

RU2: La domanda è se possiamo usare la compagnia che è coinvolta nel traide [pronunciato male? – forse trade‘: nello scambio commerciale’] con Naftogaz. Questa è la società commerciale [Inudibile]. È un contratto standard. Questa è una cosa. Ma questo non farebbe una grande differenza con la quarta società. La seconda opzione è più comoda. Due società [Inudibile] che di fatto collaborano. Sono le nostre aziende e si sta facendo un certo profitto [Inudibile] trovando il partner. Stanno ricevendo una certa percentuale.

RU1: È anche una buona opzione.

RU2: Sì, e abbiamo lo studio legale.

RU3: Lo studio legale.

[Finisce parlato in russo]

RU2: Forse è anche questo, la seconda opzione sarebbe più accettabile.

IT2: È standard.

RU2: Che cosa è la pratica abituale?

IT2: La pratica corrente è che non ho bisogno di fare controlli sulla mia controparte in base al mio codice etico perché ho di fronte a me un avvocato, non ho bisogno di fare alcuna due diligence… lui è un avvocato.

RU2: [Inudibile] Per esempio, se otteniamo uno sconto del 6 per cento quale potrebbe… che tipo di commissione sarebbe possibile avere?

IT2: È molto semplice. L’idea come concepita dai nostri ragazzi politici è che con uno sconto del 4 per cento 250.000 più 250.000 al mese per un anno, possono sostenere [mandare avanti] una campagna.

Quindi se mi chiedi ora che cos'è, qual è la percentuale se facciamo il 6 per cento… la mia prima risposta sarebbe qualunque [cifra] superiore al 4 per cento, non ne abbiamo bisogno. Questa sarebbe la risposta. Non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo fatto un piano che con il 4 per cento siamo soddisfatti. Direi che non abbiamo bisogno. Naturalmente, se sai...

[Inizia parlato in russo]

RU2: Penso che dobbiamo avere un comune interesse reciproco con loro.

RU1: È tutto a posto con la logistica? Come otterrà lui il 4 per cento?

RU2: Funzionerà.

RU3: Lui dirà semplicemente che il costo è del 4 per cento e questo è quanto.

RU2: Da quello che ho capito, non vogliono guadagnare soldi, ma sono interessati. Voglio dire che devono essere interessati anche loro.

RU3: Certo, se a noi verrà il 6 per cento.

RU2: Diciamo [Inudibile], in modo che possano ricavare un po' di soldi da questo accordo.

[Finisce parlato in russo]

RU2: Ovviamente, capisco che anche le mini operazioni dovrebbero riguardare entrambe le parti, ovviamente. Pensiamo che anche in questo caso anche voi dovreste ricevere una qualche commissione aggiuntiva superiorE al 4 per cento.

IT2: Perché no? Ma sai, finora non è una questione professionale, è solo una questione politica. Quindi noi non contiamo… lui non conta di farci dei soldi. Contiamo di sostenere una campagna politica, che è di beneficio, direi di reciproco vantaggio per i due paesi.

Detto questo, se la ragione è che c’è spazio per organizzare uno sconto maggiore, la mia prima risposta è che il 4 per cento per noi è sufficiente, a condizione che ci sia un credito aperto in modo che non abbiamo i costi dello strumento finanziario. Direi che hanno fatto i loro piani con un 4 per cento netto, quindi se ora dici che lo sconto è del 10 per cento, direi che il 6 per cento è vostro. Ok? Certo, possiamo sederci al tavolo, ma penso che questo non sia più il mio campo, ma è facile perché hanno l'autorità per discuterne. Ma se la [vostra] prima domanda è che cosa ottengo io se faccio uno sconto maggiore, direi che prendi tutto, qualsiasi cosa [cifra] oltre il 4 per cento, noi non ne abbiamo bisogno.

[Inizia parlato in russo]

RU1: È perseguibile legalmente o penalmente?

RU2: È standard. La cosa di cui [Inudibile] sta parlando è una società che firma un contratto con un'altra società riceve un compenso e non fa alcunché.

RU1: Va bene.

RU2: In questo caso la quarta società non è necessaria. Dobbiamo parlare di questo con il Compagno.

RU1: Ok. Ora dobbiamo confermare il tipo di carburante? O non abbiamo alcuna domanda sul carburante?

RU3: Conosciamo la quantità.

RU2: Sì, abbiamo discusso 250.000 al mese e il contratto per un anno. Otterremo diesel, se non saremo in grado di ottenere del cherosene per aviazione.

RU1: Abbiamo qualche alternativa?

RU3: Parla ancora di diesel e del cherosene.

RU1: Ne sono a conoscenza?

[Finisce parlato in russo]

RU2: Abbiamo anche discusso del tipo di carburante che vi interessa. Probabilmente sarà possibile avere una certa quantità di carburante per aviazione, 100.000, 200.000, ma non ogni caso si proveremo perché voi avete detto che è una grande quantità [Inudibile] per carburante per aerei.

RU1: [In russo] Sto semplicemente pensando al fatto che più offriamo al capo, più avremo, e se offriremo in maniera specifica, allora...

RU2: Quindi proveremo a fare un contratto per entrambi i tipi.

IT2: Se per il carburante per aviazione sarà complicato, non vi preoccupate. Forse potremo trovare un prodotto diverso o forse possiamo metterci come dicevamo a Roma, lo sostituiamo con Ulsd [Ultra Low Sulfur Diesel, ndt] . Se sono 500.000 di Ulsd, per noi è ok.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Questo non è un problema se ...

RU1: Lui [si riferisce a uno degli italiani] aggiungerà qualche altra cosa alla lista per ogni evenienza? Voglio dire non quantità, ma tipo di prodotti. Aggiungerà qualcos'altro alla lista?

[Finisce parlato in russo]

RU2: Vi chiedo… su, forse, nell'aviazione aerea, abbiamo un problema perché è ...

IT2: Non farlo.

RU2: È [Inudibile] licenza, ho un altro carburante con specifiche per questa lista.

IT2: Dimmelo e controllerò il mercato, se questo è un prodotto che posso vendere.

RU2: Ma devi darci il nome di questo tipo di carburante e lo aggiungiamo a questa lista che daremo al [Inudibile] primo ministro. Ci stiamo pensando.

IT2: Ok.

RU2: Ci stiamo pensando. Oggi due punti [tipi?] di carburante, il primo è il diesel, il secondo è aviazione, ma forse aggiungere un altro tipo di diesel sarebbe la soluzione.

IT2: Posso controllare. Devo chiedere al responsabile del… si chiama ufficio dei distillati. L’ufficio dei distillati è aviazione, benzina, gasolio. Gli chiederò se questo è un altro tipo di prodotto che siamo in grado di vendere ad un buon prezzo, perché se il prezzo è molto alto e riceviamo uno sconto del 4 per cento, sai che non c'è accordo. Ma controllerò. Ma chi dovrei... Perché a questo punto penso che la cosa migliore sarebbe uno scambio via email con lui. Quindi il dominio ‘.su’. Perché ha un'e-mail [con dominio] ‘.su’.

RU1: [In russo] Quindi! Parliamo del nuovo tipo [di carburante]. Se ce ne sarà bisogno, ti farà sapere.

IT2: Possiamo anche usare WhatsApp. WhatsApp è migliore.

RU2: WhatsApp o Telegram.

[Inizia parlato in russo]

RU1: Hai ricevuto le informazioni di contatto? Hai lasciato le tue informazioni di contatto? Quali sono le altre domande che abbiamo?

RU3: Dobbiamo dire loro che aspettiamo che ritorni Vladimir Nikolaevich. Lo stiamo aspettando. Con un po’ di fortuna avremo il via libera la settimana prossima.

RU1: Stavo pensando a qualcos'altro... Sento che devo ritornare in aereo.

[Finisce parlato in russo]

RU2: Stiamo aspettando che il signor Pligin torni [per] discuterne.

IT2: Lui è via? Ha lasciato la Russia?

RU2: Mosca.

IT2: Ah, Mosca. Non la Russia. Ho esaminato questo caso. Allora dirò di no, non è in allarme rosso [?nella lista rossa dell’] Interpol, non è...

RU2: Quindi è possibile [Inudibile]

IT: È possibile che se vuole venire in Italia possiamo organizzarlo, ma è possibile che nessuno controlli il nome nel suo passaporto. Ok.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Parliamo di nuovo del viaggio di lavoro a Italia.

RU3: Ne abbiamo già parlato, Sasha, attieniti al copione! Andrà tutto bene.

RU1: Ho parlato con Vladimiv Nikolaevich. Ha detto che non vuole [andare in Italia].

RU3: Oh! Lui non vuole ?! Dobbiamo spiegarlo ai nostri colleghi italiani che [Inudibile] ne stavamo parlando proprio ora.

[Finisce parlato in russo]

RU2: Quindi discuteremo di quest… [Inudibile] tre società, per chi discute il prezzo, la commissione potenziale potrebbe essere superiore al 4 per cento di sconto.

IT2: Potrebbe essere migliore. Penso che entrambe le parti debbano sentirsi a proprio agio rispetto a ciò che dobbiamo fare. Non è facile. Ci sono molti problemi nascosti. La nave [petroliera] è in ritardo. O la nave ha caricato e le autorità portuali, le autorità portuali russe, dicono di no, non puoi partire. Ci sono molti problemi nascosti. Facciamolo in modo facile dall'inizio.

RU2: Quindi Eni utilizzerà le proprie navi?

IT2: Eni ha le proprie navi, ma normalmente dipende da dove si trova la petroliera, perché potrebbe, potrebbe essere più conveniente chiedere, ad esempio, alla Esse Di Maria [pronunciato male?], una delle più grandi compagnia di logistica, o a qualche altra compagnia secondo dove debba andare. Quindi Eni ha le proprie navi, ma normalmente quelle Eni arrivano a 50.000, quindi il modo migliore per risparmiare sui costi del trasporto sarebbe avere almeno un Aframax. Aframax è una categoria di nave da carico fino a 250.000.

RU2: Ad esempio, se è per il Mar Baltico, possiamo solo fino a 120.

IT2: Baltico?

RU2: Sì. Per quanto riguarda Novorossiysk, controlleremo.

IT2: Lì avete Transneft, quindi forse [basta che] aprano l’oleodotto, carichino e partano.

[Inizia parlato in russo]

RU1: Dovremmo discutere di porti.

RU2: Ne stiamo parlando ora. Ci sono opzioni di consegna nel Mar Baltico e nel Mar Nero.

RU3: [Inudibile] piccole navi.

RU2: Ci sono dei costi aggiuntivi. Se è il porto di Rotterdam, i costi potrebbero essere più alti a causa del fatto che ci sarà una commissione. Lo risolveremo. Anche se Janko ha detto che il 4 per cento è abbastanza per loro. Non ci saranno problemi.

[Finisce parlato in russo]

IT2: Penso che forse ora dovremo sforzarci, che il nostro sforzo comune dovrebbe concentrarsi sul calendario. Se saremo molto veloci, ma dobbiamo essere molto, molto veloci, penso che la prima consegna potrebbe essere a novembre e non penso che dipenda da voi, ma dobbiamo essere molto veloci.

RU2: Anche io sono d'accordo con voi perché dobbiamo agire molto rapidamente.

[Inizia parlato in russo]

RU2: Secondo Janko, è meglio creare [Inudibile] sin dall'inizio.

RU1: Dovremmo agire rapidamente. Siamo d'accordo con Gianluca.

RU2: Se è più semplice, inizierà a funzionare prima.

[Finisce parlato in russo]

RU2: Ci siamo detti che dobbiamo agire molto rapidamente.

IT2: Sai che sono disponibile, a vostra disposizione. Se mi mandate un WhatsApp domani, vieni qui a Mosca, ho un visto per più ingressi, posso tornare e tornare qui.

RU2: Per il visto puoi passare dall’ambasciata, puoi farlo un giorno.

IT2: Non voglio che il mio passaporto passi dalla vostra ambasciata. Sai che la vostra ambasciata in Italia è un mio cliente. Ho visto per più ingressi. Prendo solo...

[In italiano Inudibile]

IT2: Francesco sta dicendo che la rapidità è della massima importanza perché le elezioni sono dietro l'angolo, quindi dice che va bene partire molto rapidamente e forse poi tra sei mesi, c'è qualche problema, è ok se [davanti a] qualche problema si ritarda, ma è meglio concentrare gli sforzi una volta per tutte e iniziare il prima possibile.

IT3: Il problema è [Passa all’italiano]... dunque dopo due o tre mesi va bene.

[Inizia parlato in russo]

RU1: Ho l'opportunità di andare in Italia a novembre. Ha senso?

RU3: Chi ha l'opportunità? Tu l’hai? E allora?

RU2: E allora?

[Finisce parlato in russo]

[Alcuni degli uomini fumano]

RU3: Capisco l'inglese, ma non lo parlo.

IT2: Capirlo è sufficiente. Vieni/viene in Italia qualche volta? Con moglie, figli?

RU3: Marzo. L'anno prossimo.

IT3: Io non parlo inglese.

RU3: [In italiano] Non parlo italiano.

vladimir putin a palazzo chigi incontra giuseppe conte

IT2: Ora ci stiamo concentrando sulla rapidità. Se ci diranno se saranno 250 o 500.000. Se ci diranno se c'è qualche altro prodotto, se ci diranno se c'è uno sconto extra da rendere. Va tutto bene. L’ho detto e Andrey ha convenuto che la rapidità è della massima importanza. Se siamo veloci ora forse la prima consegna [sarà] a novembre; se non siamo veloci, allora forse è dicembre, e poi a dicembre sappiamo che in Italia è Natale e tutti diventano molto pigri.

SAVOINI: anche in Russia. In Russia, Natale [è] a gennaio. Vacanza italiana poi russa, abbiamo un mese di vacanze: 15 dicembre-15 gennaio, le festività di Italia e Russia insieme.

IT2: Ho detto loro che sono disponibile a chiamata. Voglio dire se hanno bisogno che prenda un volo e venga a Mosca domani, nessun problema. Mi concentrerò su questo, sono lì. Possono fare quello che serve. Se hanno bisogno di me, sarò lì anche con un manager che può eseguire. Prendo il telefono a Londra, salgo su un aereo e sono qui. E il resto dipende da voi. Cercate di trovare la soluzione migliore.

Sono sicuro che queste elezioni saranno buone elezioni. Quelle europee a maggio.

SAVOINI: Sì certo, certo. Stiamo davvero cambiando la situazione in Europa. Ed è impossibile che ciò si arresti. La storia sta marciando, quindi è impossibile. È davvero un new deal, una nuova situazione, un nuovo futuro per noi. Siamo al centro di questo processo. Ma abbiamo molti nemici, siamo in una situazione pericolosa perché il nostro governo è attaccato da Bruxelles, dagli uomini globalisti, non da Trump, ma dall’establishment di Obama… molto, molto fortemente e internamente anche in Italia. Siamo in [Inudibile] pericolosa/o... non è così semplice, ma vogliamo combattere perché siamo dalla parte della verità.

IT2: Se avete qualche gulag, vi possiamo mandare qualcuno dall'Italia. Il gulag. Gulag. È uno scherzo, ma se avete un gulag, vi mandiamo un mucchio di gente.

IT?: Per la rieducazione.

IT?: Riabilitazione.

RU?: Riabilitazione.

IT?: Riabilitazione mentale.

[Inizia parlato in italiano]

IT2: Sono molto fiducioso.

SAVOINI: Il sentimento è buono/C’è un buon feeling.

IT2: Non capisco quel reso, a chi va.

SAVOINI: A loro. Prendono anche 400 o il cazzo che hanno bisogno di prendere. Non importa. È una garanzia Significa che lo continueranno a fare e a noi questo va bene.

IT2: Certo. Con la prima consegna, Gianluca, prendiamo la banca. Voglio essere nella sala di comando.

SAVOINI: Lui mi ha già detto dove sarai.

IT2: Con la prima consegna tu prendi tutto. Dalla seconda sei libero. L'attuale presidente, che ha già avuto i suoi margini, lo mettiamo a contratto, 20.000 sterline al mese, ottimo; dopo di che 'io ti dirò', noi gli diremo cosa fare. La banca quindi sarà necessaria per altre enne operazioni.

SAVOINI: C'è il controllo totale.

IT2: Hanno un problema bancario, a loro potrebbe essere utile una banca con doppio passaporto dopo Brexit. A quel punto ti posizioni su una corsia finanziaria che è molto più redditizia del commercio fisico. Perché il commercio fisico presenta sempre dei rischi. Vai dal panettiere e il pane è finito. Nel ramo finanziario, invece, addebiti zero virgola [qualcosa] sulle transazioni e attendi a casa che ti arrivi il bonifico . Dopo Francesco vedrà come organizzare il rientro. È necessario essere prudenti.

SAVOINI: Ovviamente. Lì non saprò nulla, niente. Devo essere più che prudente. Avremo tutti la/il [Inudibile] e i loro satelliti [puntati] su di noi. Ma sono fiducioso in tutte le nostre capacità nei nostri rispettivi campi. Abbiamo creato questo triumvirato, io, te e lui, che deve lavorare in questo modo. Solo noi tre. Un compartimento stagno. Anche ieri Aleksander ha detto che la cosa importante è che siamo solo noi [tre]. Tu, io, rappresentiamo il collegamento con entrambi, l'italiano e il loro 'lato politico', e tu – con me – siete i miei partner. Solo noi. Tu, Francesco e io. Nessun altro.

IT2: Se ci incontriamo, non parliamo di questa roba.

SAVOINI: Non è che non ci incontreremo. Conosci Francesco meglio di me. Non è che non ci incontreremo più. Ci incontreremo quanto sarà giusto. Andiamo d'accordo.

IT2: Devi toglierti quel fottuto pettorale/bavaglino. Vieni con noi e troverai degli amici, ne sono sicuro.

[Finisce parlato in italiano]

[Inizia parlato in russo]

RU3: Diremo che è uno studio legale.

RU2: Sì, cambieremo tutto. Andrey!

RU1: Abbiamo finito qui? Dovremmo pagare e andare?

RU2: A proposito di [Inudibile].

IT3: [In italiano] Voglio dire quanto è importante per noi farlo entro dicembre, anche se poi si ritarderà di due, tre mesi, giugno, luglio non ci interessa.

[Fine parlato in italiano e in russo]

RU2: Per quanto riguarda il futuro contratto, penso che abbiamo tutte le informazioni. Aspetteremo di parlare con Mr. Evgeny [pronunciato male?] dopo questo. Capisco l'urgenza. Quindi più facile è, meglio è. Penso [Inudibile].

IT2 [prende appunti]: Ok. Solo perché sia chiaro: aspetterò la vostra conferma del prodotto, le quantità e qualunque altra cosa vi riuscirà. Confermate prodotto, quantità e prezzo. Perché lo sapete. E io posso aggiungere un “nota bene” che va bene il 4 per cento, forse di più, "da rendere".

RU2: Meglio di tutto [sarà] per passare il contratto da qualche studio legale. Sarà la cosa migliore.

IT2: Penso di si. Per me, è molto facile.

RU2: A noi sembra che sia molto facile. Meglio per voi. Altrimenti restrizioni.

IT2: Non ho bisogno di fare alcuna due diligence se agisco da avvocato con un altro avvocato, do per scontato che l’ordine degli avvocati di cui il mio collega fa parte garantisca le sue... Quindi non ho bisogno fare alcune due diligence. Ok, aperto, credito aperto.

RU2: Irrevocabile.

IT2: Credito aperto. E poi è istruito dalla banca.

RU2: Intesa.

IT2: I-n-t-e-s-a irrevocabilmente per pagare una volta ricevuti i fondi. Intesa BCI Russia. E penso che abbiano dentro un loro uomo, quindi dovrebbe essere facile.

[Inizia parlato in russo]

RU1: Che cos'è Intesa?

RU2: È una banca italiana.

RU1: Ha rappresentanza in Russia?

RU2: Sì! Gianluca ha la sua gente lì. Ha detto che così sarà più facile.

[Finisce parlato in russo]

IT2: Alla Lega hanno già nel comitato direttivo un uomo che si chiama Mascetti e quindi possiamo parlare con lui. Ma se sarà un'altra banca, se sarà un'altra banca, forse una banca europea, svizzera o austriaca, allora non preoccupatevi, abbiamo contatti sia in Svizzera sia in Austria. Ok a Intesa BCI, e questo è un “nota bene” che confermerete i prodotti e le operazioni.

RU2: [Quanto alla] consegna abbiamo discusso se porti russi o [Inudibile].

IT2: Ok ai termini di consegna sia FOB Rotterdam o FOB, direi, altri porti del Mar Nero. Porti del Mar Nero. Altro? Direi anche che la rapidità di NB [new business??] è della massima importanza. Prima consegna a...

[Inizia parlato in russo]

RU1: È italiano, non italiano, ma il Trump europeo, perché ora è diventato il capo di tutta l’ultra destra [in Europa].

RU2: Destra?

RU1: Dell'estrema destra – Le Pen, AfD. Il terzo [più forte] partito in Finlandia...

RU2: … in Svezia.

RU1: È il capo di tutta la destra.

[Finisce parlato in russo]

IT2: Farò solo uno screenshot qui e ve lo manderò in modo che siamo sincronizzati. Ok, signori, penso che le cose stiano andando nella giusta direzione e...

RU1: Ed sarà la mia fortuna farli agire rapidamente e immediatamente.

IT2: Ci riuscirai. Forse potremmo anche incontrarci a Roma se voleste, o a Londra, magari in banca o magari anche presso l’Eni. Questi sono solo dettagli. Diamoci da fare con le cose fondamentali e, una volta che i punti fondamentali saranno a posto, il resto saranno solo dettagli da concordare.

Altro?

[Italiano Inudibile sullo sfondo]

SAVOINI: Impossibile.. dollari non puoi in Russia.

[Fine parlato in italiano]

IT2: In Russia non si può operare in dollari Usa?

RU2: Possiamo operare in qualsiasi valuta.

IT2: Dice che se la banca è russa, non si può operare in dollari.

SAVOINI: [Inudibile] ... in Ucraina ...

RU2: Non possiamo operare in dollari tra compagnie russe.

IT2: In ogni caso, possiamo anche usare euro. Possiamo convertirli. Ma dovremmo capire se il Platz Index [l’indice applicabile alla provenienza del petrolio, ndt] è anche [pubblicato] in euro, potrebbe non essere solo in dollari. Ma questi sono ancora una volta dei tecnicismi. L'ultimo sarà… abbiamo detto quindi termini di consegna Rotterdam o Mar Nero... [Riprende a parlare in italiano]

SAVOINI [in italiano]: Lo si è sentito [SAVOINI] suggerire consegna iniziale più piccola se più semplice. Ha ribadito preoccupazioni su dollaro. "Il codice Swift non si trasferisce".

[Inizia parlato in italiano]

IT?: Dopo questo incontro, dobbiamo parlare con il tizio che inizia con un "Ma" e finisce con "etti" in modo che si incontrino dopo che avremo chiuso gli aspetti fondamentali. Perché m’interessa? Perché Eni ha già dei conti presso Intesa, e loro anche, probabilmente.

[Fine parlato in italiano]

IT2: Sta dicendo di fare attenzione alla transazione finanziaria per non incorrere in alcun problema. Posso dire di sì, che ci lavoreremo?

RU2: Se lo facciamo in una [sola] banca, per esempio Intesa, non ci saranno problemi.

IT2: Sono d'accordo che dobbiamo coinvolgere la banca. Secondo passo chiamare la banca, questa è la necessità, e che non addebiti molto. Sai che è facile. Quindi è ancora una volta politico.

[Al tavolo portano il conto. Segue una breve discussione, risate su chi paga]

IT?: Lo facciamo, Andrey! [Inudibile].

RU?: Questa non è Roma.

SAVOINI: Mosca è la terza Roma.

IT2: Tempo bellissimo. Voglio solo fare una piccola passeggiata. Se volete.

RU?: Non mi piacciono questi pacchetti [riferendosi all'etichetta di avvertimento sul pacchetto di sigarette]. Non mi piacciono queste foto. In Italia è anche peggio.

RU1: Non posso comprare sigarette a Roma. Dunhill. Quando le ho viste. Era una foto terribile. Questo paese è molto più aperto ai fumatori, non ci sono immagini.

IT2: La sai la barzelletta. In Italia di foto ce ne sono diverse. Ce n’è una con una donna incinta che dice di non fumare perché corri il rischio di non rimanere incinta, e noi maschietti chiediamo sempre [il pacchetto con quella immagine], quella che dice che non rimarremo incinti, per favore. Mi dà per favore uno di quelli contro la gravidanza?

A dire il vero, è stupido fumare. Dovremmo smettere. D'altra parte, è molto difficile. Ora la Philip Morris produce una sigaretta elettronica. Voglio provarla.

RU1: Yuri ha una esperienza. Ha smesso di fumare da un giorno all’altro giorno. Dopo 13 anni da fumatore. Ma ora ha ricominciato.

IT2: Chiudiamo l'accordo e smettiamo tutti insieme.

RU1: Sì.

IT2: Smettiamo di fumare e cominciamo ad andare con le ragazze.

RU1: La moglie sarà felice.

[Si sentono sedie spostate e gli uomini parlare di vacanze in Sicilia e in Sardegna, nomi di alberghi, orari di voli].

IT?: Andiamo.

[Si sente il rumore degli uomini che si allontanano dal tavolo]