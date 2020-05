POLVERE DI 5 STELLE - È PARTITO IL TUTTI CONTRO TUTTI PER IL PROSSIMO CAPO POLITICO - CONTE, CHE SI AUTOPROMUOVE COME IL NUOVO PRODI IN UNA ALLEANZA COL PD, È VISSUTO COME UN CORPO ESTRANEO - LA TAVERNA SFANCULA CRIMI. FICO SPERA IN UNA NUOVA RIFONDAZIONE COMUNISTA INSIEME A DE MAGISTRIS E ALLA LOMBARDI. MENTRE DIBBA LO CONSIDERANO TUTTI UN TRADITORE - LA CILIEGINA SULLA TORTA È LO SCONTRO FINALE TRA GRILLO E CASALEGGIO JUNIOR - L’ORA PER LUIGINO DI MAIO PER RIPRENDERSI IL MOVIMENTO STA PER SCOCCARE…