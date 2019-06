27 giu 2019 16:06

TUTTI PER UNO, UNO PER TOTI – IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA SI È ACCORTO SOLO ORA CHE DENTRO “FORZA ITALIA” COMANDA SEMPRE E SOLTANTO BERLUSCONI – IL BANANA GLI HA DATO SOLO UN CONTENTINO NOMINANDOLO COORDINATORE IN TANDEM CON LA CARFAGNA – CICCIO-TOTI AVEVA GIÀ REGISTRATO IL MARCHIO DEL NUOVO MOVIMENTO “ITALIA IN CRESCITA”, CHE ORA VUOLE USARE COME MINACCIA. MA SILVIO…