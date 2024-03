VANNACCI, MA LI MORTACCI! NELLA LEGA ESPLODE LA RIVOLTA CONTRO LA CANDIDATURA (SEMPRE PIÙ IN BILICO) DEL GENERALE - DA 27 EURODEPUTATI IL CARROCCIO, STANDO AI SONDAGGI, È DESTINATO A PASSARE A SEI O SETTE. SE CORRE VANNACCI, NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO NON PASSA LA PUPILLA DI SALVINI, SUSANNA CECCARDI. SE SI SPOSTA VANNACCI NEL NORD-EST, ZAIA E I SUOI S’INCAZZANO - IN FORZA ITALIA NON TUTTI DIGERISCONO LA CANDIDATURA DI LETIZIA MORATTI - I MELONIANI SI VANTANO DI NON RECLUTARE GLI ESTERNI IN QUANTO “NON CI SERVONO I NANI E LE BALLERINE, MA I COMPETENTI E GLI SGOBBONI”

Mario Ajello per “il Messaggero” - Estratti

(…)

ROBERTO VANNACCI

Il problema è soprattutto nel Pd, perché a sinistra (dal tempo degli indipendenti del Pci) trionfa storicamente il mito del "compagno di strada" da premiare con un seggio. Ma perfino in Forza Italia non tutti digeriscono la candidatura di Letizia Moratti (non è veramente dei nostri, è il refrain, ma sbagliato) e comunque la linea tajanea fin dall'inizio è stata quella di non inseguire le celebrità ma puntare sui portatori di voti nelle città, nei borghi e nelle contrade, da Nord a Sud.

E FdI? No, i meloniani non hanno il gusto di reclutare gli esterni in quanto sono una comunità strapiena di militanti e dirigenti da premiare per il lavoro di raccolta di consensi sui territori condotto da dieci anni. E come dicono a via della Scrofa: «Non ci servono i nani e le ballerine, ma i competenti e gli sgobboni».

matteo salvini susanna ceccardi

Che poi, in altri termini, è lo stesso concetto che esprime Piero De Luca nel Pd: «I civici possono essere un valore aggiunto ma per mettere in campo la squadra migliore va valorizzata anche la classe dirigente che abbiamo nel partito». Lo pensano pure nella Lega. Da qui nasce infatti la rivolta contro la candidatura (sempre più in bilico) del generale Vannacci. Da 27 eurodeputati il Carroccio, stando ai sondaggi, passerebbe a sei o sette. Se metti Vannacci, non passa nella circoscrizione Centro, la pupilla di Salvini, Susanna Ceccardi. Se metti Vannacci, al Nord-est, Zaia e i suoi s'arrabbiano.

(…)

roberto vannacci foto di bacco (6) GENERALE VANNACCI