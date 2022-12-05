MATTEO RENZI A MEZZ'ORA IN PIU' SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI SULL'INCONTRO CON MANCINI ALL'AUTOGRILL
VIDEO-FLASH! – NUN GNA' FA RENZI, OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA, AD AMMETTERE CHE DIETRO IL VIDEO DEL SUO INCONTRO CON LO 007 MARCO MANCINI NON CI SONO I SERVIZI. LUCIA PROVA A FARGLI CHIEDERE SCUSA A RANUCCI, MATTEONE COMINCIA A BALBETTARE E SI BUTTA SU “IL MOSTRO”: "SE HAI LETTO IL LIBRO SAI CHE NON È CREDIBILE LA STORIA DI 'REPORT' CHE DICE CHE LA MIA MACCHINA VA A DESTRA E LA MACCHINA DI MANCINI A SINISTRA. PERCHÉ FA IL FRONTALE!" - IN SOTTOFONDO, LO SENTITE ANCHE VOI LO STRIDERE DELLE UNGHIE SUGLI SPECCHI?-
ALLORA È UN VIZIO! - LE FOTO HOT DI LILIANE MUREKATETE RISALGONO AL 2012, E PER QUEL SERVIZIO IL FOTOGRAFO NON HA RICEVUTO MANCO UN EURO (MANCO I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA "KARIBU") – PARLA ELIO CARCHIDI, L'AUTORE DEGLI SCATTI: “QUANTO È COSTATO IL SERVIZIO? NULLA, LA SIGNORA RITRATTA NON LE HA PAGATE. SI È INVECE OCCUPATA DELL’AMBIENTAZIONE DEL SUO LOOK” – “DI SOLITO SI TROVANO ACCORDI TRA MODELLA E FOTOGRAFO E SI SPERA DI POTER POI VENDERE A GIORNALI E RIVISTE QUESTE FOTO. ALL’EPOCA NON ANDÒ” – "HO CLIENTI DI OGNI TIPO, CAPITANO ANCHE SIGNORE CHE VOGLIONO FARE LE MODELLE O LE ATTRICI. ERA UNA RICHIESTA ABBASTANZA USUALE". MA PERCHÉ LILIANE VOLEVA A TUTTI I COSTI FOTO CON LE ZINNE DI FUORI E IL PELO ALL'ARIA?
MINCHIA, CHE SCAZZO! – A COSA SI RIFERISCE MARCO FALCONE, ASSESSORE DELLA REGIONE SICILIA ALL’ECONOMIA, QUANDO IERI, ALLA FESTA TRICOLORE DI FRATELLI D'ITALIA, NELLO SCAZZO PUBBLICO CON IL COORDINATORE DI FORZA ITALIA MICCICHÈ GLI URLA IN FACCIA: “LA NOTTE ANDAVI A CONCLUDERE ACCORDI O CHIEDEVI DELLE COSE E POI INCASSAVI. IL GIORNO DOPO TI LAMENTAVI” – DOPO ESSERE STATO DEFINITO DA MICCICHÈ “UNO STRONZO”, FALCONE SI IMBIZZARRISCE E SPIFFERA I… - VIDEO STRACULT!