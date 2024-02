ADDIO A KURT HAMRIN, "L'UCCELLINO" CHE FECE GRANDE LA FIORENTINA – L’EX ATTACCANTE SVEDESE AVEVA 89 ANNI – IN VIOLA DAL 1958 AL 1967, A FIRENZE SEGNO’ 151 GOL (SOLO BATISTUTA MEGLIO DI LUI) E CONQUISTÒ DUE COPPE ITALIA, UNA COPPA DELLE COPPE E UNA COPPA DELLE ALPI – PASSATO AL MILAN HA VINTO UNA COPPA DEI CAMPIONI E UNO SCUDETTO – È IL NONO MIGLIOR MARCATORE (190 GOL) NELLA STORIA DELLA SERIE A – VIDEO

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 89 anni Kurt Hamrin, svedese di nascita ma fiorentino di adozione e storica bandiera viola. Era approdato alla Fiorentina nel 1958, diventando rapidamente un idolo dei tifosi, soprannominato “l'Uccellino” per come correva agile.

Con la maglia della Fiorentina in Serie A Hamrin ha segnato 151 gol, il secondo miglior marcatore di sempre dopo Batistuta. In riva all'Arno ha conquistato due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa delle Alpi e una Mitropa. Hamrin viveva a Coverciano con la moglie Marianne. È il nono miglior marcatore nella storia della Serie A con 190 gol.

Col Milan vinse lo scudetto, cui si aggiunse la Coppa delle Coppe nel 1968 (suoi i due gol in finale all'Amburgo) e la Coppa dei Campioni l'anno seguente, quando marcò il secondo gol che permise alla squadra di vincere la semifinale d'andata contro il Manchester United (campione in carica) per 2-0.

La Fiorentina ha espresso il suo cordoglio con un comunicato: “Il presidente Commisso, la sua famiglia, la dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin. Hamrin è stato e sarà per sempre un'autentica leggenda per tutti gli appassionati di calcio ed, in particolare, per i tifosi della Fiorentina” […]

