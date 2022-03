ALLEGRI E AGNELLI, QUESTO NON LO CHIAMATE FALLIMENTO? - TONY DAMASCELLI MENA SU ALLENATORE E SOCIETÀ: "JUVE SENZA UNA STRUTTURA TATTICA CHIARA, HA INSISTITO IN UN GIOCO SCONTATO, PREVEDIBILE. LA CHAMPIONS ESIGE RITMO E CINISMO SUPERIORI. SMASCHERATA LA PRESUNZIONE IN PANCHINA E IN SEDE" - LA TEDESCA "SÜDDEUTSCHE ZEITUNG": "VECCHI, LENTI E TROPPO TATTICI, METAFORA DEL CALCIO ITALIANO" - IL VIDEO DELLO SBROCCO DI "ACCIUGHINA" IN CONFERENZA STAMPA

1 - DA CR7 A DV7, STESSA STORIA BOCCIATI CLUB E PANCHINA

Tony Damascelli per "il Giornale"

Fine dell'avventura. La Juventus esce malissimo dalla Champions secondo abitudini di questi anni, nonostante Cristiano Ronaldo prima e Dusan Vlahovic dopo. Senza una struttura tattica chiara la squadra ha insistito in un gioco scontato, prevedibile e soltanto il serbo ha provato, da solo, a preoccupare gli spagnoli.

I quali mai hanno smarrito il senso del gioco, tenendo la stessa andatura per tutti e novanta i minuti, colpendo quando necessario. Al contrario la Juventus è stata senza testa e con il cuore in pensione, i sogni europei vengono dirottati al campionato ma questa eliminazione è la condanna di una campagna acquisti fallimentare per il centrocampo e con pesi di bilancio clamorosi.

Sta alla dirigenza e alla proprietà decidere il futuro che non può dipendere soltanto dall'eventuale quarto posto in campionato. È stata una partita di paure e di noia. La Champions esige ritmo e cinismo superiori a quello che la Juventus ha offerto, intossicata anche dall'atteggiamento del Villarreal che ha atteso, in modo anche indisponente.

La Juventus non ha approfittato di due occasioni create, in esclusiva, da Vlahovic, poi gli spagnoli hanno castigato i bianconeri. La sapienza tattica e mentale del Villarreal ha avuto la prevalenza sui don Abbondio della Juventus dal football sempre orizzontale. L'ingresso di Dybala è stata una speranza più che un disegno tattico. Smascherata la presunzione in panchina e in sede di chi dovrà rendersi conto che è arrivato il momento di tirare il conto.

2 - LA SÜDDEUTSCHE: «JUVE METAFORA DEL FALLIMENTO DEL CALCIO ITALIANO: VECCHIO, LENTO E TROPPO TATTICO»

Da www.ilnapolista.it

“Correva l’87’ allo Juventus Stadium, la partita aveva appena preso una piega fatale per i padroni di casa, l’anima era già volata via quando una telecamera inquadrava Andrea Agnelli. Il presidente della Juve, discendente dell’illustre famiglia proprietaria, ha fatto una smorfia e ha detto: “Lo sapevo”.

Rassegnato al presentimento. Lo stesso Agnelli che ha recentemente saccheggiato il suo monte simpatia, comunque già non ricchissimo, con l’idea di una Super League Europea.

Ora era in tribuna e guardava il fallimento della sua squadra, ancora una volta fuori agli ottavi di finale di Champions League, per il terzo volta di fila, contro il Villarreal, settimo nel campionato spagnolo, 98 milioni di euro di fatturato annuo”.

Questo è l’attacco del commento della Süddeutsche Zeitung al tonfo europeo della Juventus, esemplare dello stato comatoso del calcio italiano anche a livello internazionale. Una “metafora del calcio italiano”, la definisce il giornale tedesco. “Sono passati dodici anni da quando il calcio italiano ha vinto la Champions, era l’Inter. L’ultimo trionfo della Juve risale a più di 25 anni fa”.

“Anche la Nazionale è crollata completamente dopo un’estate da capogiro, tanto che nel disagio hanno naturalizzato alcuni sudamericani per sopperire a presunte debolezze”. E ora rischia di non andare al Mondiale.

“Il calcio, che in Italia è spesso visto anche come categoria assoluta, club e nazionale nel suo insieme, sta vivendo una fragorosa fase di disincanto“. “La Serie A impiega molti veterani che sono venerati come se fossero nel pieno delle loro carriere. A ciò si aggiunge un’orda di giocatori stranieri mediocri e sconosciuti che bloccano la strada ai giovani italiani emergenti”.

