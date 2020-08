ANCHE SARRI RESTA SUL GROPPONE DI ANDREA AGNELLI: HA DETTO NO ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO - L’ALLENATORE HA FIRMATO A GIUGNO 2019 UN CONTRATTO TRIENNALE DA 6 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE PIÙ BONUS - NON SI ANNUNCIA UNA TRATTATIVA FACILE E NON SOLO PERCHÉ BALLANO UNA VENTINA DI MILIONI LORDI E I BIANCONERI DEVONO TAGLIARE GLI INGAGGI - CONGEDATO MATUIDI, LA SOCIETÀ VUOLE LIBERARSI DI HIGUAIN E KHEDIRA

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Rescindere, rescindere, rescindere. Più che una missione, quella di troncare i contratti sta quasi diventando un'ossessione per la Juve chiamata ad alleggerire la rosa e il monte-ingaggi. Dopo aver congedato Matuidi, i dirigenti bianconeri sono in forte pressing su Khedira e Higuain per chiudere il rapporto con un anno d'anticipo, ma allo stesso tempo hanno chiesto a Maurizio Sarri la rescissione dell'accordo in cambio di una ricca buonuscita.

NESSUNA FRETTA

Una mossa valida per evitare il bis dell'esperienza Allegri, rimasto a libro paga per un intero anno, e soprattutto per recuperare risorse in un bilancio che si annuncia fortemente in passivo. L'esonero dell'ex allenatore è ancora fresco, visto che Sarri è stato allontanato solo due settimane fa dopo l'eliminazione in Champions, però i campioni d'Italia hanno fretta di chiudere con il passato per non avere ipoteche nel futuro.

L'ex tecnico di Napoli e Chelsea nel giugno 2019 ha firmato un contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma ha già risposto con freddezza alla richieste juventine e ha passato la palla ai suoi procuratori. Non si annuncia una trattativa facile e non solo perché ballano una ventina di milioni lordi: il divorzio è stato traumatico e Sarri non ha fretta, anche perché non ci sono club che l'hanno cercato per la stagione che sta per iniziare. Il nodo allenatori tiene banco in una Juve che lunedì inaugura la nuova era e ieri ha chiuso la telenovela per riportare Igor Tudor a Torino.

L'ex difensore ha rescisso il contratto con l'Hajduk Spalato per affiancare Andrea Pirlo in panchina, ma secondo i media croati il via libera è costato 450mila euro di risarcimento al club. Tudor, colonna bianconera dal 1998 al 2007, sarà l'assistente tecnico addetto alla difesa ed è un altro tassello per riportare quella juventinità perduta con Sarri. Un altro ex pronto a tornare sarebbe anche Arturo Vidal: in Cile parlano di una telefonata tra il centrocampista del Barcellona, fuori dai progetti blaugrana, e l'ex compagno Pirlo per sondare il terreno. Il ritorno di fiamma, però, viene smentito dalla Juve.

