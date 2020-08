ATLETICO COVID! – DUE TESSERATI DELL’ATLETICO MADRID SONO POSITIVI AL CORONAVIRUS – NON È CHIARO SE SI TRATTI DI GIOCATORI, DIRIGENTI O MEMBRI DELLO STAFF TECNICO, MA RISCHIA DI ESSERE UN BEL TEGOLONE PER LA CHAMPIONS LEAGUE – GIOVEDÌ LA SQUADRA DI SIMEONE DEVE INCONTRARE IL LIPSIA: CALCIATORI, STAFF E DIRIGENTI SARANNO SOTTOPOSTI A NUOVI TEST PRIMA DELLA PARTENZA, MA…

Due tesserati positivi al Covid-19. Non è chiaro se si tratti di membri del gruppo squadra, dello staff tecnico oppure della delegazione di dirigenti ma l'Atletico Madrid ha reso pubblica la notizia attraverso un comunicato ufficiale, attivando subito il protocollo richiesto in situazioni del genere.

Un'informazione sulla quale resta il più stretto riserbo quanto all'identità delle persone interessate per questioni di privacy ma getta un'ombra inquietante in previsione della Final Eight di Champions in programma a Lisbona. E più ancora sulla gara contro il Lipsia degli iberici.

Comunicato ufficiale dell'Atletico: 2 positivi al Covid-19

I casi di infezione da coronavirus sono stati rilevati dopo l'ultimo giro di test collettivi effettuati. Calciatori, staff tecnico e dirigenti verranno sottoposti a ulteriori esami prima della partenza per la capitale portoghese, dove avrà luogo l'ultima fase della Coppa (dai quarti di finale alla disputa della finalissima per il trofeo). Altri test verranno ripetuti prima dell'incontro di Coppa tenere la situazione costantemente monitorata.

Tra i risultati conosciuti oggi – si legge nella nota dell'Atletico Madrid apparsa sul sito ufficiale – sono emersi due casi di positività. Le persone sono state isolate nelle rispettive case e i risultati sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, UEFA, Federcalcio spagnola reale, Federazione portoghese e Consiglio sportivo superiore.

Allo stesso modo, è stato attivato il protocollo di azione corrispondente previsto per questi casi, che richiede che vengano effettuati nuovi test PCR sulla prima squadra e membri della spedizione a Lisbona e sui contatti più stretti dei casi positivi, e ciò motiva i cambiamenti nei programmi di formazione, nella struttura e nello sviluppo di viaggi e alloggi nella capitale portoghese.

Giovedì la gara della Final Eight contro il Lipsia

Giovedì 13 agosto (ore 21) la squadra del "Cholo" Simeone affronterà il Lipsia. La vincente della sfida dei quarti di finale si ritroverà quale avversaria l'Atalanta di Gasperini oppure il Paris Saint-Germain (match in programma martedì 12 agosto alle ore 21).

