IL CALCIATORE E' STATO INVESTITO VERSO SERA: MEJO DI UN ROMANZO DI MONTALBANO - IL CORPO SENZA VITA DI ALVARO PRIETO, CALCIATORE 18ENNE DEL CORDOBA, È STATO TROVATO NELLA STAZIONE DI SIVIGLIA, IN MEZZO A DUE VAGONI DI UN TRENO IN SOSTA - IL GIOVANE ERA SCOMPARSO IL 12 OTTOBRE DOPO UNA SERATA IN DISCOTECA: AVEVA PERSO IL TRENO PER CORDOBA, QUINDI HA CERCATO DI SALIRE SU UN CONVOGLIO PER BARCELLONA MA È STATO ALLONTANATO PERCHÉ NON AVEVA IL BIGLIETTO - È PROBABILE CHE IL RAGAZZO SIA STATO INVESTITO MENTRE...

alvaro prieto 6

1. ALVARO PRIETO È MORTO: IL CORPO TRA DUE VAGONI. AVEVA 18 ANNI

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Álvaro Prieto, il calciatore del Cordoba scomparso settimana scorsa fa a Siviglia, è morto. Il suo corpo è stato trovato proprio nella stazione da cui era scomparso la mattina del 12 ottobre, tra due vagoni. Lo riferisce El País. […] Il corpo sarebbe stato rinvenuto analizzando un filmato della Rtve, la tv nazionale spagnola, nel quale si intuiva la presenza di un paio di gambe nello spazio tra due vagoni di un treno in sosta. […]

alvaro prieto 5

Il treno in questione, spiega Renfe, la rete ferroviaria spagnola, era fermo in stazione dal 24 agosto e che questa mattina stava compiendo delle manovre interne senza passeggeri a bordo. Il corpo di Prieto era sui carrelli di aggancio tra due vagoni […] Prieto la sera prima della scomparsa era stato in discoteca e aveva poi un biglietto per il convoglio in partenza con destinazione Cordoba delle 7.35. Un quarto d'ora prima della partenza aveva scritto ai genitori via WhatsApp avvisandoli che stava per partire, ma ha perso il treno. In seguito gli si è scaricato il cellulare, dove aveva la carta di credito che gli avrebbe permesso di comprare un nuovo biglietto.

alvaro prieto 3

Aveva tentato di salire sul treno per Barcellona delle 8.55 ma era stato allontanato dalla stazione proprio perché sprovvisto del tagliando. Una volta lasciato l'edificio dall'ingresso principale, aveva cercato di rientrare scavalcando le reti delle vie laterali. Probabilmente venendo poi colpito da vagoni in movimento.

[…]

2.SPAGNA:IN DIRETTA TV IMMAGINI DEL CORPO DEL CALCIATORE,È BUFERA

alvaro prieto 4

(ANSA) - E' stata una troupe televisiva a ritrovare, in diretta, il cadavere del giovane Alvato Prieto. Tutto è capitato durante la trasmissione del primo canale della Rtve, la tv pubblica spagnola, "Mañaneros" (La 1). Poco dopo però è scoppiata la polemica sui social: in tanti hanno protestato contro il servizio pubblico per aver mostrato immagini oggettivamente crude, le gambe del ragazzo in mezzo a due vagoni, senza aver avvisato prima nè la Polizia, nè soprattutto la famiglia del giovane. Alla luce di questa bufera, il presentatore del programma, Jaime Cantizano, si dovuto scusare per aver effettuato questo collegamento in diretta.

alvaro prieto 1

"In quel momento, vista la velocità e ciò che veniva raccontato, abbiamo mandato in onda immagini in diretta che non avrebbero mai dovuto essere trasmesse. Le scuse - ha detto - sono rivolte innanzitutto alla famiglia del defunto. Le immagini sono state rimosse dalla trasmissione digitale del programma in modo che non possano mai più essere viste. Infine, abbiamo subito messo nelle mani della Polizia Giudiziaria tutto il materiale audiovisivo che potrebbe aiutare nelle indagini del caso", ha concluso. La televisione pubblica ha appena annunciato che aprirà un'inchiesta interna per individuare i responsabili.

alvaro prieto 2