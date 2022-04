CAVALLINO ALLA RISCOSSA - LA VITTORIA DI CHARLES LECLERC A MELBOURNE POTREBBE SEGNARE UNA NUOVA EPOCA NELLA FORMULA 1, DOPO ANNI DI DOMINIO DI LEWIS HAMILTON - LA COPPIA FORMATA DAL PILOTA MONEGASCO E CARLOS SAINZ FIN'ORA SI È RIVELATA UN SUCCESSO FIRMATO BINOTTO CHE PORTA VALORE ANCHE A DOMENICALI - I FLOP DELLA ROSSA DEGLI ULTIMI ANNI INVITANO ALLA PRUDENZA, MA SE DOVESSE CONTINUARE COSÌ…

leclerc vince il gp australiano

Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera”

Nelle fiancate a forma di culla, cresce il sogno Rosso. Culle come tocchi gentili attorno alla «Bestia» messa in pista dalla Ferrari per regalarci una dolce primavera. Leclerc, certo. Padrone del Mondiale. Dopo aver allungato e poi allungato e infine allungato sulla Red Bull di Verstappen a Melbourne, l'unico vero antagonista, mortificato dal secondo k.o. Quando una macchina fila così, ogni granello dorato di talento ispira e illumina la scena, le fantasie.

leclerc vince il gp australiano

E adesso, in attesa delle curve propizie di Imola, con un happening della gioia già in cantiere, resistiamo alla tentazione di spolverare la bacheca, di proporre paragoni che contengono immagini simili, datate e mai dimenticate. Un po' presto, certo, abbiamo visto abbastanza tonfi da scongiurare ogni presunzione, ma è anche vero che non avevamo a che fare con nulla di simile dall'inizio di questo secolo, primi anni di un'epoca felice.

leclerc vince il gp australiano

Intanto, la Ferrari ha una prima e una seconda guida: Sainz, rognato e nervoso, è troppo schiacciato nel confronto, sarà costretto a portare acqua a Charles che pare un divo, un cannibale, il ragazzo ideale per mamme, figlie e tifosi dal palato fine. Non solo: il testimonial più efficace per una coppia riformata, composta da Stefano Domenicali e Mattia Binotto, vecchi amici e compagni in epoca schumacheriana, giusto per dare un'altra occhiata ai cimeli migliori.

leclerc vince il gp australiano

Le fortune dell'uno portano valore all'altro in un format che estingue i rimpianti nei confronti di Bernie Ecclestone, capace di divertire e arricchire con la F1. Un ribaltone, se pensiamo ai dubbi in circolo sino a ieri, con un nuovo dualismo che continuerà ad animare il campionato, a dispetto della classifica attuale. Leclerc al posto di Hamilton, mentre Lewis subisce anche l'aggressione del giovane Russell. L'ingrediente stellato lo fornisce questa Ferrari, «bestiale» e Rossa. Il colore che ogni bambino, come ricordava il grande Enzo, accosta alla macchina che corre e vince. Nel sogno e poi in pista, per davvero.

leclerc vince il gp australiano leclerc vince il gp australiano verstappen leclerc leclerc leclerc leclerc leclerc gp melbourne leclerc leclerc vince il gp australiano leclerc vince il gp australiano