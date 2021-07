A CHE GIOCHI, GIOCHIAMO? IL PUBBLICO A TOKYO NON CI SARA’ - IL GIAPPONE SI ARRENDE AL VIRUS: NIENTE SPETTATORI ALLE OLIMPIADI. SOLO MERCOLEDÌ SONO STATI REGISTRATI 2.180 NUOVI CONTAGI. A CAUSA DEI RITARDI IL BILANCIO DEI GIOCHI È GIÀ BALZATO A 15,4 MILIARDI DI DOLLARI E A QUESTO PUNTO GLI INGRESSI DOVUTI AI BIGLIETTI PIOMBERANNO A ZERO- I CITTADINI, TRA IL 60 E L’80%, SCHIERATI CONTRO I GIOCHI…

Thomas Bach, presidente del Cio, sbarca a Tokyo, e si ritrova catapultato in una riunione che certifica che i prossimi Giochi Olimpici - cerimonia d' apertura il 23 luglio - saranno senza spettatori. Che è come dire un Carnevale senza coriandoli con le maschere che sfilano solitarie per le strade deserte. Immaginate uno stadio nuovo di zecca, alta tecnologia, materiali ecologici, costo complessivo 1,2 miliardi di euro.

Costruito appositamente per questo evento e non altro, in particolare l' attesa inaugurazione dei Giochi. Sessantottomila posti a sedere e non ci sarà nessuno o quasi.

Tocca al ministro con delega ai Giochi, Tamayo Marukawa annunciare la chiusura totale degli impianti mentre i numeri del Covid schizzano - per gli standard giapponesi - in alto.

La nuova ondata fra varianti e colpi di coda del ceppo originale è iniziata in aprile, finora il Paese ha avuto 14.900 vittime. E solo mercoledì sono stati registrati 2.180 nuovi contagi nel Paese e 920 a Tokyo, 200 in più delle settimana scorsa. Cifre basse se paragonate al Regno Unito, simbolo negativo per la diffusione della variabile Delta. Ma abbastanza per far tirare il freno a un governo da un anno impegnato anche in un braccio di ferro con il Cio che di cancellare l' evento non ha mai voluto saperne e chiederebbe il conto, salato.

A causa dei ritardi il bilancio dei Giochi è già balzato a 15,4 miliardi di dollari e a questo punto gli ingressi dovuti ai biglietti piomberanno a zero. Il sindaco di Tokyo, Yuriko Koike, ha detto che le Olimpiadi senza spettatori sono un colpo al cuore per coloro che volevano vedere atleti cimentarsi nelle discipline olimpiche e vivere l' atmosfera magica dell' evento.

Tokyo è in ritardo anche sulla campagna vaccinale, solo il 15% dei giapponesi ha ricevuto le due dosi e resta solo la speranza che entro fine luglio gli over 65 a Osaka e Tokyo possano essere immunizzati.

Il Sol Levante resta anche blindato, per 159 Paesi l' ingresso a Tokyo è vietato. Una strategia che ha avuto il merito di prevenire il crollo del sistema sanitario, ma non ha certo impedito al virus di circolare.

Il nuovo stato d' emergenza durerà fino al 22 agosto, coprendo dunque la durata integrale delle Olimpiadi. Ma ormai i cittadini dopo un anno e mezzo di scelte sbagliate già non ne potevano più delle ulteriori richieste di ji-shuku, «auto-controllo», e infatti i locali di Tokyo anche durante l' ultimo stato d' emergenza il weekend erano strapieni. È per questo che ora Yasutoshi Nishimura, il ministro responsabile della rivitalizzazione economica che guida anche lo sforzo del governo centrale contro la pandemia, ha affermato che ci sarà un' applicazione più severa delle multe contro quegli esercenti che forniranno bevande alcoliche. Già perché il provvedimento, che entrerà in vigore da lunedì, stabilisce inoltre che i clienti nei locali della capitale non potranno neppure toccare una birra.

Le brutte figure del governo erano cominciate con le risibili e offensive due mascherine che Abe aveva premurosamente distribuito a tutti i cittadini e che resteranno nella storia per la loro totale inutilità (moltissimi se le erano già fatte in casa o ne avevano una scorta). Ci si è concentrati sullo stato d' emergenza ma si è ritardato clamorosamente sulle vaccinazioni. Mentre decine di Nazioni davano per buoni i risultati dei test diffusi a novembre per iniziare a vaccinare le categorie a rischio (e sappiamo tutti che il Giappone ha una delle percentuali di anziani più alte al mondo), la cautela supplementare del Giappone ha avuto l' effetto ampiamente prevedibile di ritardare tutto di diversi mesi.

Il comitato aveva anche pianificato di distribuire 160.000 preservativi nel villaggio Olimpico ma ovviamente consigliando di tenerli solo come souvenir al fine di ridurre al minimo le interazioni sociali. Poi ci hanno ripensato, perché non si sa mai che a qualcuno fosse venuta l' idea di utilizzarli veramente generando ogni sorta di focolaio.

Non sono bastati al governo i sondaggi per conoscere il sentimento dei propri cittadini verso questo gigantesco immane pasticcio. Gli ultimi parlavano di un 60-80% decisamente contro. A queste condizioni i Giochi non sono più neppure quella missione suicida come li aveva battezzati fin troppo seriamente l' amministratore delegato di Rakuten, ma semplicemente una missione incomprensibile se non impossibile.

