Schone ?— ??? ?. (@IAM_Afc) 30 aprile 2019
Ziyech ?
Van de beek
EASY BALL = EASY GOAL
?????
BY Ajax #UCL#TOTAjax pic.twitter.com/DARiuvBaep
tottenham ajax van de beek 7 tottenham ajax llorente dele alli
CHE SPETTACOLO QUESTO AJAX! - GLI OLANDESI DOMINANO A LONDRA NELLA PRIMA MEZZ'ORA, LA RETE DI VAN DE BEEK AVVICINA GLI OLANDESI ALLA FINALE - PALO DI NERES NELLA RIPRESA - VERTONGHEN, SANGUINANTE DOPO UN COLPO AL VOLTO, RISCHIA DI SVENIRE: FOLLIA DEL MEDICO INGLESE CHE LO RIMANDA IN CAMPO - 'UNFAIR PLAY' TWEET: "IN ITALIA RITMI COSI' ALTI SI TENGONO SOLO NEI LITIGI POST PARTITA" - VIDEO-
Schone ?— ??? ?. (@IAM_Afc) 30 aprile 2019
Ziyech ?
Van de beek
EASY BALL = EASY GOAL
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LET’S TWEET AGAIN! - GRANDE BORDELLO EDITION – “MALGIOGLIO COLTO DA UN ATTACCO DI ETEROSESSUALITÀ SI LIMONA LA D’URSO IN DIRETTA” – “CONFRONTO IMPARATO–TAVASSI: STAI BRUCIATA DE CAPOCCIA - COME USCIAMO SE FACCIAMO DU PUNTURINE INSIEME? MA VATTE A FA N GIRO” - ''SEI UN PEZZO DI SILICONE AMBULANTE“ - IL MONDO HA BISOGNO DI PIÙ SERENA RUTELLI E MENO MA PROPRIO MENO DI FRANCESCA DE ANDRÉ”
FORZA SILVIO! BERLUSCONI E' STATO OPERATO AL SAN RAFFAELE PER UN’OCCLUSIONE INTESTINALE. L’INTERVENTO E’ RIUSCITO. IL CAV ORA E' IN TERAPIA INTENSIVA E SARA’ DIMESSO NEI PROSSIMI GIORNI...
PASSO CARRAI – IL GIGLIO MAGICO SI VUOLE RIPRENDERE FIRENZE (MA PERCHÉ, L’AVEVA MAI LASCIATA?): IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE UMBERTO TOMBARI, GUZZETTIANO DOC E VICE DELL’ACRI, LASCIA E AL SUO POSTO È SFIDA TRA LUIGI SALVADORI E JACOPO MAZZEI, UOMINI DI NARDELLA E QUINDI DI CARRAI – GUZZETTI VUOLE CHE LA POLITICA STIA LONTANA DALLE FONDAZIONI E HA UN SUO CANDIDATO, GIUSEPPE MORBIDELLI
“ANCHE IO SONO STATO PAMELA PRATI” - ALFONSO SIGNORINI DICHIARA DI ESSERE STATO TRUFFATO NEL 2009 DALLE MANAGER DI PAMELA PRATI, ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO: “L’AITANTE GIOVANE CHE AVEVA CONQUISTATO IL MIO CUORE SI CHIAMAVA LORENZO COPPI. DICEVA DI VIVERE E LAVORARE AD HAITI. IO MI SONO LASCIATO ANDARE. HO ABBANDONATO LE MIE DIFESE. IN UN SECONDO MOMENTO, QUANDO ERO DISPOSTO A RAGGIUNGERLO, LO VOLEVO VEDERE, SUL MIO FACEBOOK ARRIVA IL MESSAGGIO DI..." - UNA DOMANDINA SORGE SPONTANEA: COME MAI QUESTE DUE SIGNORINE NON SONO MAI STATE DENUNCIATE DA NESSUNO? QUALE MISTERIOSO MOTIVO LE HA RESE "INTOCCABILI"?
AJAX, AJAX! - STASERA TORNA LA CHAMPIONS CON LA SEMIFINALE SPETTACOLO TOTTENHAM-AJAX E FINALMENTE GODIAMO UN CALCIO NUOVO ED EFFERVESCENTE CHE HA MANDATO IN SOFFITTA IL PALLONE DELLA NOIA DEL CALCIO ITALIANO, E NON SOLO – L’EX JUVE VAN DER SAR, OGGI AD DEL CLUB OLANDESE: “QUESTO GRUPPO MI RICORDA LA SQUADRA CHE VINSE LA CHAMPIONS ’95" - E POI PARLA DI CRUIJFF…
L’AMBRA FURIOSA SI ABBATTE SUL CONCERTONE – ALLA CONFERENZA STAMPA DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO LA CONDUTTRICE SI INCAZZA PER LE POLEMICHE SULLA SCARSA RAPPRESENTANZA FEMMINILE: “È STATA FATTA UNA SELEZIONE SULLA MUSICA. NON HO CONTATO QUANTE DONNE CI SONO. SE QUESTA È UNA RADIOGRAFIA DEL PAESE VUOL DIRE CHE I PROBLEMI SONO A MONTE” – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’OLIO DI LUNGA VITA – NON BANDITE L’ORO VERDE DALLE VOSTRE TAVOLE: UN CUCCHIAIO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA AIUTA A PREVENIRE E COMBATTERE I TUMORI INTESTINALI – MELANIA RIZZOLI: “TUTTO MERITO DELL’ACIDO OLEICO UNA SOSTANZA IN GRADO DI REGOLARE LA PROLIFERAZIONE CELLULARE E CHE E' BENEFICO PER SPEGNERE LE INFIAMMAZIONI INTESTINALI RESPONSABILI DELLO SVILUPPO DEL CANCRO”