IL CENTRODESTRA CADE A PEZZI - SALVINI INCONTRA BERLUSCONI AD ARCORE. MA LA MELONI NON C’È - FRATELLI D’ITALIA MANDA UN PIZZINO AGLI ALLEATI: “DI GOVERNO, DISCUTANO PURE. MA IN TEMA DI AMMINISTRATIVE NESSUNO SI ILLUDA DI IGNORARCI O DI ORGANIZZARE VERTICI SENZA PRIMA ESSERCI CHIARITI – SULLA FEDERAZIONE LANCIATA DA SALVINI PER LA SICILIA, I FORZISTI GIURANO: “E’ UN’IDEA CHE NON CI RIGUARDA”