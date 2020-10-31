L'ha fatto brutto il goal #gervinho#InterParma pic.twitter.com/dGoh8x0AZM— Il Precario illuminato!!!! (@Precarioillumi1) October 31, 2020
inter parma antonio conte antonio conte antonio conte inter bologna
CONTE, E’ DURA LA VITA SENZA LUKAKU. E GERVINHO NON AVREBBE FATTO COMODO? LA DOPPIETTA DELL’IVORIANO, UNO DEGLI OBIETTIVI DI MERCATO DELL’INTER, ILLUDE IL PARMA: RIMONTA NERAZZURRA CON BROZOVIC E PERISIC. I NERAZZURRI FALLISCONO L’AGGANCIO IN VETTA AL MILAN - MAROTTA MANDA UN AVVISO ALLE FEDERAZIONI. "BISOGNA LIMITARE GLI IMPEGNI DELLE NAZIONALI. L’INTER SARÀ RIGIDA..." – VIDEO-
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MAROGNA IN LIBERTÀ (ORA QUANTE NE DIRÀ?) – DOPO 17 GIORNI A SAN VITTORE, SCARICATA DA TUTTI, LA MATA HARI DI BECCIU HA UN DIAVOLO PER CAPELLO – I SUOI AVVOCATI METTONO IN MEZZO IL SEGRETARIO DI STATO PIERO PAROLIN E IL GEN. CARAVELLI DEI SERVIZI DI SICUREZZA (AISE) PER LA LIBERAZIONE DI 3 RELIGIOSI RAPITI IN COLOMBIA DA OTTENERE CON MEZZO MILIONE DI EURO DEL VATICANO CHE, INVECE, PER L'ACCUSA AVREBBE IN PARTE SPESO IN BORSETTE FIRMATE E ALTRI BENI DI LUSSO - DUBBI SULL’ESTRADIZIONE IN VATICANO
“ALIBABA” E I QUARANTA SOLDONI – GIOVEDÌ LA SOCIETÀ CINESE QUOTA IL SUO BRACCIO FINANZIARIO, “ANT GROUP”: CON 37,4 MILIARDI SARÀ L’IPO PIÙ RICCA DELLA STORIA, PIÙ GRANDE DI QUELLA DI SAUDI ARAMCO – JACK MA SI È PREPENSIONATO, MA STAPPERÀ COMUNQUE: HA IN TASCA L’8,8%. E FA FELICI SEI DONNE, CHE DIVENTERANNO MILIARDARIE…
FREE VIPERETTA: “HA VINTO LA GIUSTIZIA, NON HO FATTO NIENTE” - SUL CASO OBIANG PROSCIOLTO IL PRESIDENTE DELLA SAMPDORIA FERRERO. ERA ACCUSATO DI AVER IMPIEGATO UNA PARTE DEI SOLDI INCASSATI DAL CLUB BLUCERCHIATO PER LA CESSIONE DEL CENTROCAMPISTA AL WEST HAM “PER MOTIVI ESTRANEI ALLE FINALITÀ SOCIALI” - ASSOLTI LA FIGLIA VANESSA E GLI ALTRI IMPUTATI CHE AVEVANO SCELTO IL RITO ABBREVIATO...
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
E SE IN LOCKDOWN CI ANDASSERO SOLO GLI ULTRA 80ENNI? – LA PROPOSTA DELL’ISPI: “SE ISOLASSIMO GLI ANZIANI LA MORTALITÀ DIRETTA DEL VIRUS POTREBBE DIMEZZARSI” – MA NON TUTTI SONO D’ACCORDO: L'EFFETTO PSICOLOGICO SAREBBE DEVASTANTE, SENZA CONSIDERARE CHE NON POTREBBERO PIÙ FARE SCREENING, MAGARI RESTEREBBERO SEMPRE A LETTO, CON IL RISCHIO DI MORIRE DA SOLI A CASA…