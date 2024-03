DE LAURENTIIS, LO SCASSANAPOLI - LE ULTIME USCITE DI AURELIONE, TRA SCAZZI CON LE TV E FRECCIATE AGLI EX ALLENATORI ("SARRI? DIMETTERSI E' DA PERDENTI") SONO LO SPECCHIO DELLA STAGIONE FALLIMENTARE DEL NAPOLI: TRE ALLENATORI, GIOCATORI SCONTENTI E MERCATO TOTALMENTE SBAGLIATO - DE LAURENTIIS NON E' RIUSCITO NEANCHE A PRENDERSI LA COLPA: L'UNICA RESPONSABILITA' CHE SI E' DATO E' QUELLA DI ESSERE STATO TROPPO BUONO CON SPALLETTI...

Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per il "Corriere della Sera"

Ha costruito una grande fortuna, salvando il Napoli dal fallimento e portandolo allo scudetto, con visione e anche sagacia. Aurelio De Laurentiis ha però anche messo la sua firma sul manuale della distruzione del capolavoro Napoli campione d’Italia, […] Niente Coppa Italia, niente quarti di Champions, niente Mondiale per club. […]

Lo spettacolo in campo è stato spesso noioso, Aurelio ha voluto animarlo fuori dal rettangolo: alza la voce in Lega, litiga con le pay tv (Dazn e Sky) e prende multe, ha una parola sempre piccata per i suoi ex allenatori («Sarri? Dimettersi è da perdenti»). La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare per la lite con Sky a Barcellona per «violazione delle regole basiche di condotta decente». […] Un Napoli nervoso come il suo presidente, unico uomo al comando. Solo, contro tutti.

Sul banco degli imputati, del resto, ci si è messo da solo con una confessione lucida e realistica. «È mia la colpa», un’ammissione scolpita su pietra poco prima della fine dell’anno. […]Il presidente aveva mandato via Garcia e preso Mazzarri, […] Una illusione, anche questa, dopo due mesi anche a lui è stato dato il ben servito.

L’uomo della (nuova) provvidenza si chiama Francesco Calzona, a lui è toccato mettere la faccia contro il Barcellona, ulteriore fotografia di una stagione sgangherata. Il fallimento post Spalletti è cominciato con giocatori scontenti e un mercato sbagliato, rinnovi di contratto rinviati e il prolungamento all’unico giocatore, Osimhen, che andrà via. Il sipario deve ancora calare, ma De Laurentiis deve sintonizzarsi su diverse frequenze. […]

