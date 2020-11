LE DONNE DI DIEGO – UN MATRIMONIO CON LA FIDANZATINA DI GIOVENTU’ CLAUDIA VILLAFANE FINITO TRA EPICI SCAZZI E CAUSE LEGALI E UNA PASSIONE TRAVOLGENTE CON HEATHER PARISI: LUI INIZIO' A FLIRTARE CON LEI IN DIRETTA A "FANTASTICO": "CI VEDIAMO PRESTO" – TRA GLI ULTIMI AMORI ROCIO OLIVO CHE DEFINI' “TOSSICA” LA LORO STORIA DOPO CHE LUI LE LANCIO' UN TELEFONO E VERONICA OJEDA LASCIATA DA DIEGO QUANDO ERA INCINTA - VIDEO

Candida Morvillo per “il Corriere della Sera”

diego armando maradona con la moglie claudia a una festa

Un matrimonio con la fidanzatina di gioventù Claudia Villafane, che gli ha dato due figlie e che è finito nel 2004 senza che finissero epiche liti e cause legali; tre relazioni rinnegate da cui sono nati due maschi e una femmina, riconosciuti a colpi di prove del Dna; una passione travolgente con Heather Parisi, altra icona di quei formidabili Anni 80 in cui Diego Armando Maradona vinceva tutto...

DIEGO ARMANDO MARADONA E CLAUDIA

diego armando maradona con claudia villafane e un'altra donna a st tropez nel 1998

Nella vita del Pibe de Oro sono tante le donne note e tantissime quelle di cui si favoleggia. L' autista che aveva a Napoli ha raccontato che, in sei anni, ne accompagnò nella sua villa diecimila.

Sarà un' iperbole, ma rende l' idea. In principio, dunque, fu Claudia, sposata quando avevano già due figlie.

Partecipazioni spedite dalle piccole Dalma e Giannina che annunciano: mamma e papà si sposano a Buenos Aires il 7 novembre 1989. Era il tributo di Diego alla donna che portava pazienza da un decennio, ingoiando pubblici tradimenti.

Con Heather Parisi, per esempio. È il 22 dicembre 1984, i due si vedono in collegamento negli studi tv di Fantastico 5 . Lei è la showgirl di cui tutti sono pazzi per via di Cicale Cicale e di Disco Bambina . Diego le dice «ci vediamo presto». Così sarà. Il lunedì lui comincia a tempestarla di telefonate.

heather parisi anni 80

Presto, vengono paparazzati a Napoli.

maradona heather parisi

Sono due cavalli pazzi e saranno liti e scenate. Si lasciano nell' 86 e la storia sentenzierà che Diego aspettava già un figlio da un' altra. Era Cristina Sinagra, ragioniera di 22 anni: Diego Armando jr. nasce a settembre 1986 e il padre lo riconoscerà vent' anni dopo. Fra gli ultimi amori, Veronica Ojeda, insegnante di ginnastica, vent' anni più giovane, che lo vanta come il miglior amante mai avuto. Diego la lascia quando è incinta giurandole che non riconoscerà mai il bimbo e chiedendo indietro beni per 18 milioni di euro.

heather parisi

Arriva poi la calciatrice Rocio Oliva.

Dura finché lei non divulga un video in cui lui le tira dietro il telefono e lei dice che il loro amore era «tossico». Intanto, infuriano le cause con l' ex moglie, che accusa Diego di aver fatto sparire sette milioni di dollari, mentre lui accusa lei di averne presi otto. Alla fine, Maradona ha molto amato, ha molto odiato e, purtroppo, è stato ricambiato.

