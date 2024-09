DOPO IL CASO OSIMHEN, NUOVO GUAIO PER DE LAURENTIIS - IL DIFENSORE DEL NAPOLI, MARIO RUI, FA CAUSA AL CLUB CHIEDENDO DI ESSERE REINTEGRATO IN SQUADRA - IL TERZINO PORTOGHESE, MESSO FUORI ROSA A INIZIO STAGIONE, SI ALLENA DA SOLO AL CENTRO SPORTIVO DI CASTELVOLTURNO - LE RAGIONI DELLO SCAZZO? NON RIENTRAVA NEI PIANI DI CONTE E AURELIONE VOLEVA CEDERLO MA LUI HA DETTO NO A OGNI PROPOSTA (TE CREDO: A NAPOLI PERCEPISCE 2 MILIONI DI EURO ALL'ANNO, CHI GLIELI DA' QUEI SOLDI?)

Nuova svolta nel rapporto sempre più incrinato tra Mario Rui e il Napoli. Il terzino portoghese, fuori rosa dall’inizio di questa stagione, ha diffidato il suo club e chiesto di essere reintegrato in squadra. Per questo motivo, Rui ha interpellato tramite Pec l’AIC, l’associazione italiana calciatori, come riporta CalcioNapoli24.

Il giocatore da tempo ormai non si allena più con il resto del gruppo agli ordini di Antonio Conte, svolge sedute solitarie nelle strutture di Castelvolturno e arriva al centro sportivo ad orari diversi rispetto ai suoi compagni. Attraverso questa mossa chiede dunque di essere di nuovo equiparato nel trattamento a tutti gli altri appartenenti alla rosa. Il suo agente, Mario Giuffredi, si è dissociato dal comportamento del suo assistito e non è da escludere che le strade dei due possano dividersi.

[…] Fin dall’estate, il club gli aveva comunicato che non rientrava più nei piani per ragioni di ingaggio (percepisce 2 milioni di euro a stagione) e per la concorrenza sulla fascia mancina (Spinazzola e Olivera).

LA CARRIERA - Se la situazione di Osimhen, che era simile alla sua, è stata risolta con un passaggio in prestito al Galatasaray, quella di Rui rischia ora di finire in tribunale. Il giocatore non è stato ovviamente inserito nella lista per il campionato di Serie A 2024/2025 e ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026. […]