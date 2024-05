ECCE COMO! – I LARIANI TORNANO IN SERIE A A 22 ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMA VOLTA: LA SQUADRA ALLENATA DA FABREGAS HA RAGGIUNTO LA PROMOZIONE GRAZIE AL PAREGGIO CON IL COSENZA – I PROPRIETARI DEL CLUB, GLI INDONESIANI ROBERT E MICHAEL HARTONO, I PIU' RICCHI DEL CALCIO ITALIANO CON UN PATRIMONIO DI 44,54 MILIARDI DI EURO, VOGLIONO CREARE UNA SQUADRA CHE POSSA COMPETERE AD ALTI LIVELLI ANCHE IN SERIE A – THIERRY HENRY E' AZIONISTA DEL CLUB E L'ATTACCANTE DEL LEICESTER JAMIE VARDY IERI… -VIDEO

Il Como si è guadagnato il ritorno in Serie A a 22 anni di distanza dall'ultima promozione ma, al contrario di quanto accadde all'epoca, la sensazione di molti è che i lariani non saranno una meteora nel firmamento del massimo campionato italiano. […]

Oggi però qualcosa è cambiato. Alle spalle del club, infatti, c'è una proprietà ricchissima, anzi la più ricca in assoluto in Italia: gli indonesiani Robert e Michael Hartono detengono un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari secondo Forbes e sono entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta. […].

Si parla naturalmente di patrimonio personale, ma i fratelli Hartono, che controllano il Como tramite l'azienda di famiglia, hanno già dimostrato di avere intenzioni serie. L'ingaggio di Cesc Fabregas, prima come calciatore poi come tecnico, è stato solo il primo pezzo di un progetto di ben più ampio respiro e che guarda molto in là nel tempo.

In cima alla lista delle cose da fare c'è la ristrutturazione e l'ampliamento del Sinigaglia: al momento si pensa agli adeguamenti necessari all'omologazione per la Serie A, ma l'idea è quella di trasformarlo in un impianto capace di servire la città a 360°, dotato anche di aree commerciali e sanitarie. Dopodiché si potrà cominciare a pensare ancora più in grande. […]

Di mercato, nel dettaglio, ancora non si è parlato (anche se in tribuna all'ultima giornata ha fatto capolino Jamie Vardy). Prima c'era da raggiungere la promozione aritmetica. Se queste però sono le ambizioni societarie i tifosi del Como possono dormire sonni tranquilli: quest'estate si lavorerà con l'obiettivo di rimanere in Serie A a lungo e da lì, forse, spiccare il volo.

