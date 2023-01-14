FLASH! IL "DIAVOLO" NON SA PIU’ VINCERE – DOPO IL 2-2 CON LA ROMA, ARRIVA QUELLO IN RIMONTA COL LECCE – SALENTINI AVANTI CON CLAMOROSA AUTORETE DI THEO HERNANDEZ E INCORNATA DI BASCHIROTTO (AL SUO SECONDO GOL IN CAMPIONATO), NELLA RIPRESA LEAO E CALABRIA SALVANO PIOLI CHE PRECIPITA A MENO NOVE DAL NAPOLI – IL FATTORE LEÃO E LA "CRISETTA" ROSSONERA: SONO TRE PARTITE TRA CAMPIONATO E COPPA ITALIA CHE NON VINCE...-
"LA MIA SCENA DI SESSO PREFERITA? NON È QUELLA CHE PENSATE" - BRAD PITT HA RIVELATO LA SCENA DI SESSO PIÙ INDIMENTICABILE DELLA SUA CARRIERA - MOLTI POTREBBERO PENSARE CHE SIA STATA QUELLA QUELLA IN "MR AND MRS SMITH" CON L’EX MOGLIE ANGELINA JOLIE, MA IN REALTÀ LUI PREFERISCE QUELLA NELLA SOAP OPERA "DALLAS" CON L'ALLORA FIDANZATA, L'ATTRICE SHALANE MCCALL: "HO DOVUTO ROTOLARMI NEL FIENO E DOVEVO SOLO…"
“DANTE ALIGHIERI FU IL FONDATORE DEL PENSIERO DI DESTRA IN ITALIA” – IL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNY SANGIULIANO, SPARA UN’ALTRA CAZZATA DELLE SUE: “SO DI FARE UN'AFFERMAZIONE MOLTO FORTE. DANTE ERA DI DESTRA PER LA SUA VISIONE DELL’UMANO, DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E ANCHE PER LA SUA COSTRUZIONE POLITICA” – IL BIBLISTA MONSIGNOR FRISINA LO FULMINA: “DANTE NON ERA NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA, ERA UN GRANDE ITALIANO” - VIDEO
ELON SI FASCIA LA “TESLA” PRIMA DI ROMPERSELA – ELON MUSK HA ANNUNCIATO UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL PREZZO DELLE VETTURE PER AUMENTARE LE VENDITE – LA MOSSA NON È STATA GRADITA DA WALL STREET E LE AZIONI DI TESLA HANNO SUBITO UNA PERDITA DEL -3,6% – DAL 2020 AL 2022 LA FETTA DI MERCATO DELL’AZIENDA DI AUTO ELETTRICHE È CALATA DEL 14% E LA PRESSIONE DELLA COMPETIZIONE INIZIA A FARSI SENTIRE...
“ALLEGRI HA PERSO PIÙ DI TUTTI. L’APOCALISSE DEL CORTO MUSO” - LA “GAZZETTA” MENA DURO SU ALLEGRI E LA DISFATTA DELLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI: “HA RAGIONE QUANDO SPIEGA CHE IL CALCIO È SEMPLICE E CHE TROPPI SCIENZIATI LO COMPLICANO. MA DIMENTICA CHE, RIDOTTO ALLA PIÙ ESSENZIALE SEMPLICITÀ, CHI GIOCA MEGLIO, VINCE” – “UOMINI FUORI LUOGO, GIOCATORI CHE NON CAPIVANO COSA FARE: 2 TIRI IN PORTA CONTRO 10. UNA MATTANZA CHE CERTIFICA IL FALLIMENTO DI DUE ANNI DI LAVORO. LE ASSENZE NON GIUSTIFICANO NULLA…”
“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
UN ROBOT CI SALVERA' LA VITA? - UN TEAM DI RICERCATORI AMERICANI HA CREATO “SYBIL”, UN SOFTWARE CAPACE DI OSSERVARE UN'IMMAGINE E DI CALCOLARE IL RISCHIO DI CANCRO AI POLMONI ENTRO SEI ANNI – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE POTREBBE ESSERE IL FUTURO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA, MA LA STRADA È ANCORA LUNGA ED È PIÙ PROBABILE CHE VENGA UTILIZZATA INSIEME AGLI ESPERTI UMANI E NON PER SOSTITUIRLI - IL PROBLEMA È CHE È DIFFICILE CAPIRE QUANDO...