14 gen 2023 19:58

FLASH! IL "DIAVOLO" NON SA PIU’ VINCERE – DOPO IL 2-2 CON LA ROMA, ARRIVA QUELLO IN RIMONTA COL LECCE – SALENTINI AVANTI CON CLAMOROSA AUTORETE DI THEO HERNANDEZ E INCORNATA DI BASCHIROTTO (AL SUO SECONDO GOL IN CAMPIONATO), NELLA RIPRESA LEAO E CALABRIA SALVANO PIOLI CHE PRECIPITA A MENO NOVE DAL NAPOLI – IL FATTORE LEÃO E LA "CRISETTA" ROSSONERA: SONO TRE PARTITE TRA CAMPIONATO E COPPA ITALIA CHE NON VINCE...