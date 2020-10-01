FLASH! SORTEGGIONE CHAMPIONS: LA JUVE PESCA IL BARCELLONA. SARA' SUBITO MESSI VS RONALDO (PREPARATE I POP CORN). NEL GIRONE ANCHE DYNAMO KIEV E FERENCVAROS - L'INTER CON REAL, SHAKHTAR E BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - LA LAZIO SE LA GIOCA CON ZENIT, BRUGES E BORUSSIA DORTMUND. L'ATALANTA FINISCE CON LIVERPOOL E AJAX IN UN GIRONE CHE PROMETTE FUOCHI D'ARTIFICIO...

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