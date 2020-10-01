GIRONI CHAMPIONS CHAMPIONS LEAGUE
FLASH! SORTEGGIONE CHAMPIONS: LA JUVE PESCA IL BARCELLONA. SARA' SUBITO MESSI VS RONALDO (PREPARATE I POP CORN). NEL GIRONE ANCHE DYNAMO KIEV E FERENCVAROS - L'INTER CON REAL, SHAKHTAR E BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - LA LAZIO SE LA GIOCA CON ZENIT, BRUGES E BORUSSIA DORTMUND. L'ATALANTA FINISCE CON LIVERPOOL E AJAX IN UN GIRONE CHE PROMETTE FUOCHI D'ARTIFICIO...-
“MAURO CORONA? FORSE ORMAI È SOLO UN UOMO DI DISTURBO” – COSTANZO SI SCATENA SULLO SCRITTORE DOPO IL GALLINA-GATE DI CARTABIANCA: “UN UOMO DELLA MONTAGNA DAL CARATTERE NON FACILE. NON SO COME ANDRANNO AVANTI LE COSE, IN QUANTO, SE TOGLI CORONA, FORSE UN PO’ DI ASCOLTO SI PERDE, MA SE RIMANE CORONA SI ARRIVA ALL’INSULTO…
AOSTA EN TRAVESTI – IL CANDIDATO A SINDACO DI AOSTA PER LA LISTA RINASCIMENTO DI SGARBI, GIOVANNI GIRARDINI, SI VESTE DA DONNA E SI SCATENA SULLE NOTE DI DALIDA, CON TANTO DI PARRUCCONE ROSSO! L’IMPRENDITORE SI GIOCA L’ELEZIONE IL PROSSIMO FINE SETTIMANA CONTRO GIANNI NUTI, SOSTENUTO DAL CENTROSINISTRA
BANCHE IN CERCA DI MATRIMONI - DUE COLLOQUI FRA CASTAGNA E BRASSAC PER ESPLORARE L'IPOTESI BANCO BPM-CREDIT AGRICOLE. MA IL GRUPPO FRANCESE È STATO ACCOSTATO ANCHE AL CREDITO VALTELLINESE DI CUI HA IL 5%, IN UNO SCENARIO IN CUI VENGONO TIRATE IN BALLO ANCHE MPS E UNICREDIT - CREDIT AGRICOLE ITALIA È LA VECCHIA CARIPARMA, CONTROLLATA DA PARIGI ALL'80%
AURELIONE, NON ERANO LE OSTRICHE – LA PROCURA DI MILANO INDAGA SU DE LAURENTIIS: ANDÒ ALLA RIUNIONE DELLA LEGA CALCIO "NONOSTANTE I MALESSERI RICONDUCIBILI AL COVID" - SI TRATTA DI UN’INDAGINE SENZA TITOLO DI REATO IN SEGUITO ALL’ESPOSTO DEL CODACONS (ANCORA?) - IL PRESIDENTE DEL NAPOLI NON SAPEVA ANCORA L’ESITO DEL TAMPONE MA NON RISPETTÒ L’ISOLAMENTO E PARTECIPÒ «SENZA MASCHERINA» ALL’INCONTRO DEL 9 SETTEMBRE
CAFONALINO – IL MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA CAFONALINO VITTORIO STORARO CELEBRATO A PALAZZO MERULANA IN OCCASIONE DEI SUOI OTTANT’ANNI – AL RICEVIMENTO ERANO DEL TUTTO ASSENTI I GRANDI REGISTI E PRODUTTORI BENEFICIATI NEL CORSO DEGLI ANNI DALL’OBIETTIVO DI STORARO, CHE SI E' DOVUTO ACCONTENTARE DEI REGISTI MARCO AMENTA E NICOLETTA NESLER, DEL PRODUTTORE ANTONIO GUADALUPI, L'ATTRICE ELISABETTA PELLINI, ETC. POI, PER FARE 80, TUTTI A BALLARE...
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
IL VACCINO ANGLO-ITALIANO È ARRIVATO PER PRIMO! È INIZIATO L'ITER DI APPROVAZIONE PRESSO L'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO SVILUPPATO DALL'UNIVERSITÀ DI OXFORD, DA ASTRAZENECA E DALLA IRBM DI POMEZIA - ''LA DECISIONE DI INIZIARE LA ROLLING REVIEW SI BASA SUI RISULTATI PRELIMINARI NON CLINICI E SULLE PRIME SPERIMENTAZIONI CLINICHE, CHE SUGGERISCONO CHE IL VACCINO STIMOLA LA PRODUZIONE DI ANTICORPI E DI CELLULE T DEL SISTEMA IMMUNITARIO''