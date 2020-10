FOCOLAIO ALLA PINETINA - ANCHE RADU CONTAGIATO. LA POSITIVITA’ AL VIRUS DEL PORTIERE DELL'INTER SI AGGIUNGE A QUELLA DI BASTONI, SKRINIAR, NAINGGOLAN E GAGLIARDINI. C'È LA NOTA DEL CLUB, È ALLARME PER IL DERBY CON IL MILAN…

Da www.corrieredellosport.it

radu

In casa Inter l'allarme Coronavirus, già ampiamente scattato, si allarga ancora di più. Dopo le positività di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar emerse dai ritiri delle rispettive nazionali in giro per il mondo, e quelle di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, alla Pinetina, arrivate ieri, c'è un nuovo calciatore contagiato dal Covid.

Si tratta del portiere romeno classe '97 Ionut Radu - che domani sosterrà ulteriori controlli -come confermato anche dal club nerazzurro con una nota ufficiale. E aumenta l'ansia interista, anche in vista del derby contro il Milan alla ripresa del campionato.

Radu positivo, la nota ufficiale dell'Inter

"FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli".