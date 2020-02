GASP! L’ATALANTA VUOLE CONTINUARE A STUPIRE IN CHAMPIONS: STASERA CONTRO IL VALENCIA PER UN'IMPRESA STORICA - GASPERINI NON SBAGLIA UN COLPO: 63 GOL IN SERIE A COME NESSUN'ALTRA SQUADRA (DI CUI 12 PROVENIENTI DALLA PANCHINA COME NESSUN ALTRO TEAM NEI 5 CAMPIONATI TOP). MA SOPRATTUTTO 27 RIMONTE DALL'INIZIO DELL'ANNO SCORSO - IL PROSSIMO FATTURATO ARRIVERÀ INTORNO AI 200 MLN E IL SUO BILANCIO È IL PIÙ FLORIDO DELLA SERIE A...

Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

gasperini

La qualità dell' attacco, l' impatto dei cosiddetti panchinari, la forza interiore del gruppo. L' Atalanta è una specie di pozione magica perfettamente riuscita, che ha trasformato una realtà di provincia in un esempio da seguire e un fenomeno da imitare. Il prossimo fatturato arriverà intorno ai 200 milioni e il suo bilancio è il più florido della serie A con un utile netto consolidato di oltre 24 milioni di euro, in controtendenza rispetto ai grandi club sempre con i conti in rosso. Ma la vera magia è in campo.

L' economista Gasperini non sbaglia un colpo: 63 gol in serie A come nessun' altra squadra della nostra lega, 12 provenienti dalla panchina come nessun' altra nei cinque campionati top.

Soprattutto 27 rimonte dall' inizio dell' anno scorso, quando i bergamaschi hanno cambiato passo. Un dato, quest' ultimo, che fotografa alla perfezione la forza d' animo, la condizione fisica e il furore agonistico di un gruppo che, per la prima volta nella sua storia, si spinge sin quassù.

Gli ottavi di Champions sono un premio, un regalo, un' opportunità. Un vanto per la città più piccola tra le 16 elette.

La Superlega, l' ossessione di Agnelli e della Juve, ci farebbe perdere storie così e non sarebbe giusto.

papu gomez

Stasera a San Siro, spinta da oltre 40mila bergamaschi (43mila i biglietti venduti), l' Atalanta proverà a andare oltre i propri limiti e mettere sotto il Valencia, che è in piena emergenza. Dalla parte degli spagnoli c' è l' esperienza a giocare partite così. Ma il resto è a favore dei ragazzi di Gasp che hanno entusiasmo, qualità, condizione fisica strabiliante e due talenti imprendibili nel motore come il Papu Gomez e l' indiavolato Ilicic.

Se i due s' accendono, prenderli diventa un esercizio complesso.

Gian Piero Gasperini fiorentina atalanta coppa italia 1

Al netto delle prudenze che accompagnano una quasi debuttante, è logico considerare l' Atalanta favorita nel doppio confronto con una squadra che partirà con il baricentro basso, cercando di rinviare il discorso qualificazione al ritorno del 10 marzo, nel catino del Mestalla, in una sfida che assomiglierà a una corrida.

Il primo round conterà moltissimo. Nel tempio del calcio italiano, dove i nerazzurri bergamaschi si sono presi il lusso di fermare il City di Guardiola, l' Atalanta può ipotecare il passaggio ai quarti. Giocando da Atalanta: intensità, corsa, vitalità. Senza fretta e senza farsi prendere dall' ansia. Ogni tanto la banda del Gasp ha qualche caduta improvvisa, è successo a Firenze in Coppa Italia e soprattutto in casa con la Spal ultima in classifica.

Ma stasera la tensione sarà quella giusta. I bergamaschi arrivano all' appuntamento con la storia in condizioni psico-fisiche perfette. La rosa è al completo e in campionato hanno vinto tre delle ultime quattro partite, le ultime due con Fiorentina e Roma in rimonta, mettendo al sicuro il quarto posto Champions. Che vorrebbe dire partecipare a un altro giro di giostra. Ma ora conta questa Champions, che sembrava impossibile e adesso è bella e intrigante.

gasperini percassi

Il sorteggio benevolo regala la possibilità di allungare il sogno. Basta lasciarsi andare e ricordarsi di essere la squadra che tira di più, che trascina la sua gente, che ci ha insegnato a spostare ogni volta più in alto l' asticella e a crederci sempre. L' occasione è ghiotta. Non va sprecata.

gasperini gasperini