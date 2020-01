GIOCHI PROIBITI A TOKYO – “NIENTE SESSO A 3 SUI LETTI DI CARTONE: SI ROMPONO”, L’OSSESSIONE ECOLOGISTA RISCHIA DI MANDARE IN VACCA LE NOTTI DEGLI ATLETI OLIMPICI - IL CESTISTA AUSTRALIANO BOGUT SU TWITTER: “BELL'IDEA I LETTI ECOLOGICI, FINCHÉ NON SI METTE IL PROFILATTICO...” – L'EX CAMPIONE BRITANNICO DI PING PONG: “HO SCOPATO DI PIÙ NELLE DUE SETTIMANE DEI GIOCHI CHE IN TUTTO IL RESTO DELLA MIA VITA”

L'ossessione ecologista va in scena anche alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-9 agosto), dove per seguire la fregola della moda "green", si sono scordati delle necessità basilari degli atleti. Che sì andranno in Giappone per l' appuntamento della vita, ma durante una giornata di 24 ore mica ci si può solo allenare, alimentare e concentrarsi per le gare.

Capita infatti che mettendo dentro il Villaggio Olimpico circa 12mila ragazzi tutti insieme, maschi e femmine, anche gli ormoni reclamino la necessità di esprimersi e, dunque, all' attività in pista e nei palazzetti fanno da piacevolissimo corollario le performance fra le lenzuola. Tanto che a Rio 2016 il Comitato Olimpico aveva distribuito 41 preservativi per ogni atleta (totale: circa mezzo milione).

Ebbene, con la smania di riciclare tutto, i nerd che si sono occupati degli alloggi del Villaggio hanno previsto per le camere letti particolari: i materassi, in polietilene riutilizzabile, saranno appoggiati su basi di cartone riciclato. «Dovrebbero resistere fino a 200 kg», spiegano i costruttori, avvisando però che «è meglio che quando si fa sesso si sia solamente in due per volta, altrimenti rischiano di rompersi». Insomma, no ai Giochi proibiti, tanto che il cestista australiano Bogut ha commentato su Twitter: «Bell' idea i letti ecologici, finché non si mette il profilattico...».

E che sistematicamente gli atleti si concedano notti magiche a cinque cerchi sono loro stessi a confessarlo: «Si fa un sacco di sesso durante le Olimpiadi», ha spiegato Hope Solo, ex sexy portiere della Nazionale Usa di calcio. «Ai Giochi di Barcellona si faceva tanto sport quanto sesso», ha raccontato alcuni anni fa con entusiasmo l' ex campione britannico di ping pong, Matthew Syed, «ho scopato di più in quelle due settimane che in tutto il resto della mia vita».

