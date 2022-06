LA GIOVANE ITALIA NON VINCE MA CONVINCE: CONTRO L'INGHILTERRA FINISCE 0-0 (RESTIAMO PRIMI NEL GIRONE DI NATIONS LEAGUE) - MANCINI: “QUANDO ATTACCHIAMO DOBBIAMO FARE GOL” (LA MANCANZA DI BOMBER E’ STORIA NOTA) - BUON ESORDIO DI GATTI - A VEDERE PELLEGRINI E TONALI AUMENTANO I RIMPIANTI PER IL MANCATO RINNOVAMENTO DEL CT DOPO L’EUROPEO. "IL NAPOLISTA": “MANCINI AVREBBE DOVUTO FAR GIOCARE CHI ERA PIÙ IN FORMA. COSÌ, FACENDO GIOCARE CHI NON NE AVEVA, GUARDEREMO I MONDIALI IN TV..."

Da gazzetta.it

L'Italia non vince ma convince nello 0-0 di Wolverhampton contro l'Inghilterra. Il c.t. Mancini ha proseguito sulla via degli esperimenti e l'Italia ha tenuto testa alla nazionale di Southgate. In un bel primo tempo, Frattesi manca il vantaggio dopo 2', poi Donnarumma manda sulla traversa il destro di Mount.

L'occasione più clamorosa è sui piedi di Tonali, che però calcia addosso a Ramsdale da due passi. Nella ripresa meno emozioni, con Sterling che da due passi grazia Donnarumma. La solita girandola di cambi fa perdere qualità alla partita, ma comunque l'Italia non va quasi mai in difficoltà.

Estratto da ilnapolista.it

A leggere le quotazioni di Transfermarkt sarebbe dovuta finire almeno 4-0 per i britannici che avevano in campo tutte le stelle milionarie della Premier, a partire da Grealish (il calciatore inglese più pagato della storia) fino a Mason Mount, Declan Rice, Sterling e tutti gli altri. Mancini invece ha schierato la giovane e a livello internazionale anonima Italia. Della formazione iniziale che meno di un anno fa ha battuto l’Inghilterra nelle finale dell’Europeo, stasera dal primo minuto c’erano appena due giocatori: Donnarumma e Di Lorenzo. Gli altri nove non c’erano. In campo dal primo minuto anche Gatti (Frosinone) che non ha mai giocato in Serie A.

(…) Mancini si è difeso dicendo che non c’era motivo per avviare il rinnovamento dopo l’Europeo. Il punto è che avrebbe dovuto far giocare chi era più in forma. Non c’è bisogno di istituire per decreto il rinnovamento per buttare dentro i calciatori che stanno meglio. Così, facendo giocare chi non ne aveva, guarderemo i Mondiali in tv. Non può essere un caso che la nuova Italia sia dopo tre giornate in testa al girone di Nations League pur avendo nel gruppo Germania, Inghilterra e Ungheria. Ammetta i suoi errori, nessuno è mai morto per un’autocritica.

Adesso si comincia a fare sul serio, sin da martedì a Moenchegladbach contro la Germania. Se la Nazionale dovesse uscire indenne dalla trasferta tedesca, potrebbe fare un serio pensiero alla vittoria del girone.

Al momento noi siamo in testa con 5 punti, Ungheria a 4, Germania a 3, Inghilterra 2.