ICARDI, ORMAI E' TARDI – CONTE NON LO VUOLE VEDERE NEANCHE IN CARTOLINA, SI PENSA A UNO SCAMBIO CON DYBALA – PER MAURITO SI PARLA ANCHE DI NAPOLI E ROMA (DZEKO ANDRA’ ALL’INTER) – NELL’ATTESA IL BOMBER ARGENTINO SI RILASSA FUMANDO NARGHILE’ E WANDA NARA SCODELLA FOTO DEL VIAGGIO IN THAILANDIA: QUELLA DI LEI NUDA NELLA VASCA DA BAGNO CON SCHIUMA E PETALI DI ROSA HA MANDATO IN VISIBILIO I MORTI DI FIGA DI INSTAGRAM…

icardi

Da www.corrieredellosport.it

La moglie-agente di Icardi, in attesa di capire quale sarà il destino del marito, è partita per la Thailandia con la piccola Isabella e uno dei suoi collaboratori

ICARDI

Fabrizio Bocca per repubblica.it

wanda nara

Stop, rewind, ricomincia dall’inizio. Fate conto che il caso Icardi non sia mai esistito, o meglio che lo riviviate da adesso fotogramma per fotogramma, tweet per tweet, natica per natica, baruffa per baruffa, Tiki Taka per Tiki Taka, come se tutto quello che è passato fosse stato inutile. Già perché ora che siamo arrivati a giugno, che la stagione è terminata alla meno peggio, a quel punto siamo tornati: che ci fa l’Inter con Icardi? Se non si vuol rivivere un incubo con troppi protagonisti - Icardi, Wanda Nara, Marotta, Conte al posto di Spalletti, e il famigerato spogliatoio nerazzurro - qualcosa bisogna fare. Cercando di trovare una conciliazione tra due posizioni inconciliabili: Icardi vuol restare all’Inter ben sapendo che altrove in questo momento non c’è troppo da spremere, l’Inter vuole mandarlo via possibilmente senza rimetterci troppo.

wanda nara

Nel frattempo in una stagione maledetta, in aperta crisi esistenziale ma anche da epurato, Icardi ha segnato 11 gol in campionato (17 totali), circa un terzo di quando l’anno precedente vinse la classifica marcatori. Comunque la si veda: Maurito Icardi a soli 26 anni non può essere un centravanti da buttare via, una soluzione va trovata. L’intransigenza dell’Inter però è assoluta, Antonio Conte è perfino più duro di Spalletti, non vuole ritrovarsi invischiato in storie di gossip e di spogliatoio. Addirittura già si sente che se Icardi dovesse rimanere all’Inter, gli direbbero chiaro e tondo che non rientra nei piani e sarebbe messo fuori squadra. Assurdo, ma così stanno le cose. E comunque a queste condizioni Icardi può diventare davvero un affare, il suo contratto rilevato a prezzi di saldo.

icardi wanda nara

La storiaccia che ha avvelenato e spaccato l’Inter, rischiando di farla implodere su se stessa, sempre a quel punto sta: Maurito Icardi ha un contratto che scade nel 2021, guadagna 4,5 milioni l’anno, e ha una clausola rescissoria da 110 milioni. Lui voleva molti più soldi, ma sapete com’è andata a finire. Wanda Nara, al rientro dalla vacanze, è attesa all’Inter da Beppe Marotta e Piero Ausilio per discutere della pratica giacente. Cioè abbiamo girato in tondo come Stanlio e Ollio nel deserto e siamo tornati allo stesso punto di prima. Prima ancora che la fascia di Icardi fosse strappata via e la sua consorte Wanda Nara trattata da amante rovina famiglie, minacciata di essere “cacciata di casa” etc etc.

wanda nara

Nessuno pagherà 100 milioni per Icardi - forse neanche i 70 che si dice - nemmeno il Real Madrid, che pure era all’origine di tutto questo scombussolamento, ma che adesso ha preferito riversare i suoi soldi su Hazard e Jovic, assai più garantiti. L’Inter non vuole Icardi e cerca di offrirlo dunque scambiandolo con altri. Alla Juve per Dybala, ad esempio, anche lui depresso e schiacciato dall’esuberanza di Ronaldo, in un affare dove più che i gol contano le plusvalenze. Dybala arrivò alla Juve 4 anni fa per 40 milioni e ora ne vale circa il doppio, cifra che andrebbe più che bene all’Inter. Che Icardi pagò meno di 15 milioni dalla Sampdoria ormai nel 2013. Forse il giocatore è in declino, ma può ancora risollevare bilanci.

icardi wanda nara icardi wanda nara

Escluso uno scambio col Manchester United (che non lo vuole) per Lukaku si potrebbe spedire Maurito alla Roma da dove arriverà, quasi sicuramente, Edin Dzeko, al termine a sua volta di una stagione stentata e poverissima di gol. Mettici dunque Dzeko, magari un altro giocatore, e qualche milione e si potrebbe fare. A patto di convicere Mauro e Wanda che non hanno certo proposto loro l’affare. Oppure ancora si potrebbe spedire il nostro al Napoli che è a caccia di un attaccante ma con De Laurentiis non si sa mai. A TeleVomero si dicono sicuri che lui e Wanda prendano casa a Posillipo. Nel caso preparatevi a inevitabili selfie in terrazza, chiappe al sole col panorama di Capri e del Vesuvio.

icardi beckham 2 wanda nara icardi icardi beckham wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara icardi wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara

wanda nara icardi icardi icardi wanda nara icardi icardi icardi icardi spalletti icardi icardi wanda nara 33 icardi koulibaly wanda nara icardi icardi wanda nara