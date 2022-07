IMPRESA VERSTAPPEN: PARTE DALLA DECIMA POSIZIONE E VINCE IL GP DI UNGHERIA - IL PILOTA DELLA RED BULL, GIÀ LEADER DEL MONDIALE, HA PRECEDUTO LE MERCEDES DI LEWIS HAMILTON E GEORGE RUSSELL CHE SCATTAVA DALLA POLE – DELUSIONE FERRARI CHE ARRIVA QUARTA CON SAINZ E SESTA CON LECLERC, QUEST'ULTIMO PENALIZZATO DAL…

Da Ansa

Max Verstappen ha vinto il GP di Ungheria di Formula 1, dopo essere partito dalla decima posizione.

Il pilota della Red Bull, già leader del mondiale, ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton (a sua volta settimo in griglia) e George Russell, che scattava dalla pole.

Deludente la gara della Ferrari, quarta con Sainz e sesta con Leclerc, quest'ultimo penalizzato dalla scelta della mescola dura a 30 giri dal termine.

All'Hungaroring Verstappen ha conquistato l'ottava vittoria stagionale (la 28/a in carriera, conquistata nonostante un testacoda a metà gara), che gli consente di allungare il passo nella classifica piloti, portandosi a +80 su Leclerc. Diversamente dalla Red Bull, che ha preferito alternare mescole morbida e media, la scelta della gomma hard per la monoposto di Leclerc, tra il 40mo ed il 55mo giro, non ha pagato ed il monegasco è precipitato dal primo posto al sesto, nonostante abbia poi terminato il GP con pneumatici morbidi.

Super sorpasso al 31/mo giro di Leclerc che vola al comando in Ungheria. Dietro la Mercedes dell'inglese si avvicina Carlos Sainz con la seconda Ferrari, seguito dalla Red Bull di Verstappen e dalla Mercedes di Hamilton. Intanto si infittiscono le nuvole sopra l'Hungaroring.

Dopo il primo valzer di soste ai box per il cambio gomme, tra il 17mo ed il 21mo giro su 70, Russell è tornato in testa al GP d'Ungheria. La sua Mercedes è seguita dalle Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarta la Red Bull di Verstappen, quinto posto per Hamilton. Tutti i piloti sono ora in pista con gomme medie.

George Russell (Mercedes) ha conservato la prima posizione dopo il via del GP d'Ungheria di F1. Dietro le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguite dalla McLaren di Lando Norris e dalla Mercedes di Lewis Hamilton, che ha recuperato due posizioni. Alla fine del primo giro breve virtual safety car per detriti in pista, dopo un contatto in partenza. Dopo 5 giri risale anche Verstappen, ora sesto con la sua Red Bull.

