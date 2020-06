“C' È TROPPO CONTE NELL’INTER. QUESTO TOGLIE RESPONSABILITÀ A CHI GIOCA” (MA ATTENTI AI NERAZZURRI, HANNO UN CALENDARIO OTTIMO) – SCONCERTI: “SE L’EX CT RIESCE A CALIBRARE IL SUO RAPPORTO CON LA SQUADRA, HA ANCORA SPAZIO DAVANTI. DELLE PROSSIME 5 PARTITE 4 SARANNO IN CASA, PIÙ UNA TRASFERTA A PARMA. SE SI TRASFORMASSERO IN 15 PUNTI IL CAMPIONATO COMUNQUE SI RIAPRIREBBE..."

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

Il calcio si è ripreso subito lo spazio che il virus gli aveva tolto. Le due partite giocate hanno fatto insieme quasi 16 milioni di telespettatori e percentuali altissime, 34 e 32. Non credo ne avrebbero fatti meno se non ci fosse stata la malattia. La spinta veniva più dall' importanza delle partite che dall' astinenza.

Il calcio è un' abitudine consacrata, fa parte della nostra fisiologia, non si rimette in moto, è sempre dentro di noi. Questo conferma che il suo successo non sta nella bellezza del gioco quanto nell' importanza del risultato. Il gioco è sempre e soltanto un mezzo. Puoi segnare anche con un rinvio di Ospina e non tirare più in porta.

Sei felice lo stesso perché conta vincere. Questo è il segreto popolare del pallone. È una vendetta sociale, rara ma sempre possibile. Il lungo tempo regalato al virus ha fatto più danni all' Inter. È una squadra fisica, molto bloccata sugli insegnamenti del proprio tecnico, quindi meno portata all' istinto, che nel calcio è quasi metà del gioco. L' Inter non è giudicabile dalla partita di Napoli, ma i due terzi di stagione passati dicono che la squadra è pronta, difficilmente migliorabile, perché la diversità finale, quel po' di surrealismo mentale, manca in quasi tutti i suoi componenti, per il resto ormai molto competitivi. Competitivi appunto. Non vincenti.

L' Inter si ferma sempre quando l' avversario cresce.

È successo due volte con la Juve, è successo in Champions, è successo con la Lazio e ora in Coppa Italia. La mia impressione è che debba essere più elastico Conte nel giudicare la squadra e se stesso. È come se l' Inter avesse un indirizzo unico, un peso che toglie ai giocatori la parte di talento puro che hanno.

C' è troppo Conte in questa squadra. Questo toglie responsabilità a chi gioca.

Se Conte riesce a calibrare il suo rapporto con la squadra, ha ancora spazio davanti. L' Inter ha un calendario ottimo. Delle prossime 5 partite 4 saranno in casa con Sampdoria, Sassuolo, Brescia e Bologna, più una trasferta a Parma. Se si trasformassero in 15 punti il campionato comunque si riaprirebbe.

