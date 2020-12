26 dic 2020 11:05

“DUE BASTANO E AVANZANO” - CON UN VIDEO SUI SOCIAL BUFFON MOSTRA IL REGALO RICEVUTO DA MESSI. UNA BIRRA PER OGNI GOL SUBITO DAL FUORICLASSE ARGENTINO: "QUESTI SONO I DUE PENSIERINI DI LEO PER ME, CHE RAPPRESENTANO I GOL NUMERO 514 E 515 DELLA SUA CARRIERA CON IL BARCELLONA. SPERO DI NON PRENDERNE ALTRI" - "LA PULCE" HA APPENA SUPERATO PELÉ PER NUMERO DI MARCATURE CON LO STESSO CLUB – VIDEO