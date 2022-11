“INCULATI, COGLIONE” – VIERI SCAPOCCIA SU INSTAGRAM CONTRO CHI ACCUSA LUI, CASSANO E ADANI DI ESSERE DEI "LECCACULO DI MESSI" – “PER ME LEO È IL PIÙ FORTE, SE PERDE, POI, ‘STI CAZZI, CHE CAZZO ME NE FREGA A ME” – IL "MUEZZIN" RAI STRAMACCIONI: “PER LO SPRINT FINALE SEMBRA AVERE PIÙ BIRRA IL MAROCCO”. POI IL PROVVIDENZIALE RIPENSAMENTO: “BIRRA NO. FORSE ACQUA MINERALE” – L'IRONIA DI FIORELLO SULL'ARGENTINA - HERVE RENARD, IL "PORNODIVO" DEL DESERTO…

LE CANNONATE DI BOBONE “Devo dire a Cassano che il suo re, Messi, è finito? Cazzo vuoi da me, scrivi a lui”. Bobo Vieri su Instagram non le manda a dire a quelli che accusano lui, Fantantonio e Adani di fare “i leccaculo” di Leo e dell’Argentina".

E nei confronti di un utente affonda il tackle: “Inculati coglione, non mi seguire e non mi scrivere. Per me Messi è il più forte, se perde, poi, ‘sti cazzi, che cazzo me ne frega a me”. E alla domanda su cosa avrebbe fatto Vieri se fosse stato in campo contro l’Arabia Saudita, Bobone risponde sicuro: “Tripletta”

BERGOGLIO E PEPERONCINO - Fiorello ironizza sulle possibili reazioni in Vaticano alla sconfitta dell’Argentina: “Pare che a San Pietro qualche urletto si sia sentito. E’ come se il Napoli avesse perso con il Vigna Stelluti”

ARABIA ESAURITA - “Pigi” Battista: “Per festeggiare la vittoria ai Mondiali del Qatar, in Arabia Saudita hanno decapitato più persone della dose giornaliera prevista”

STRAMA D’ARABIA - “E’ un’Arabia Saudita viva”. Non è una battuta di D’Alema su Renzi e il Rinascimento saudita di Bin Salman ma il mantra ripetuto da Stramaccioni durante il commento di Argentina-Arabia Saudita. Delirio sui social per il “muezzin” della Rai: “Ha imparato da Moratti l’amore per il petrolio e lo ha reso una ragione di vita”. Vette altissime anche durante Marocco-Croazia: “Per lo sprint finale sembra avere più birra il Marocco”. Poi il provvidenziale ripensamento: “Birra no. Forse acqua minerale”.

IL PORNODIVO DEL DESERTO - Hervè Renard (volpe in francese), piazza un altro capolavoro dopo le vittorie in Coppa d’Africa con Zambia e Costa d’Avorio. Con il fuorigioco sistematico, che ai calciofili ha ricordato il Foggia di Zeman e il Belgio di Guy Thys, ha dato scacco matto a Messi&co. Qualche buontempone non ha resistito: “Ha il physique du role del pornodivo”

