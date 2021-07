“E’ STATA LA PIÙ BELLA PARTITA DELLA NAZIONALE DAL 2006”; “QUELLA SQUADRA HA VINTO IL MONDIALE, BISOGNA STARE UN PO’ CALMI” – IL BOTTA E RISPOSTA TRA PAOLO CONDO’ E MANCINI A SKY – JORGINHO DA PALLONE D’ORO, CARESSA: “È STATO IL PADRONE DEL CENTROCAMPO. STRATOSFERICO” – SPINAZZOLA CRAC: SOSPETTA ROTTURA DEL TENDINE D’ACHILLE – PICCININI: “LA VITTORIA CONTRO IL BELGIO E’ LA RISPOSTA A CHI…” - VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

“E’ stata la più bella partita della Nazionale dal 2006”. Anche il misurato Paolo Condò dopo la vittoria con il Belgio si fa prendere la mano dall’entusiasmo, il ct Mancini lo corregge: “Quella squadra ha vinto il Mondiale, bisogna stare un po’ calmi, tranquilli.

Oggi i ragazzi sono stati stupendi. Hanno disputato una grandissima partita, meritavamo di non soffrire così tanto. Spinazzola? La dinamica del suo incidente non è stata bellissima. Ci dispiace tantissimo per il suo infortunio” (si teme una rottura del tendine d’Achille).

Ora la semifinale a Londra contro le Furie Rosse di Luis Enrique: “La Spagna è una grande squadra”, certifica il Mancio.

Una prova di maturità. Una conferma che la Nazionale del Mancio non sa solo divertire ma anche soffrire. Sandro Piccinini sottolinea come la vittoria contro Lukaku e compagni sia “la risposta a chi obiettava che l’Italia non aveva mai affrontato un avversario forte. L’abbiamo dimostrato nell’occasione più difficile“. Beppe Bergomi e “Billy” Costacurta in coro: “Siamo tornati grandi”. Nell'Italia che torna a sedersi nel salotto buono del calcio europeo brilla la stella di Jorginho. Il centrocampista ex Napoli dopo la vittoria in Champions con il Chelsea sta confermando in questi Europei di poter aspirare al Pallone d’Oro. Secondo Fabio Caressa è stato "il padrone del centrocampo. Stratosferico”. La felicità degli azzurri è nel sorriso di Leo Bonucci: “Abbiamo dimostrato i nostri valori: abnegazione, voglia di giocare, umiltà e cuore…”

