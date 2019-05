(…) Previsioni sul suo eventuale ritorno in campo sono premature. Anche se - interpellato da Marca - il dottor Lopez Farré ha fatto intendere che Casillas potrà tornare a giocare. Ovviamente non prima della prossima stagione. Ora il portiere seguirà un percorso di riabilitazione e se dovesse scegliere di tornare in campo non lo farebbe prima di agosto: Questo aspetto verrà valutato dai medici che lo hanno in cura, ma non credo possa tornare ad allenarsi prima di un mese.

Questi sono eventi cardiaci che possono avere diverse cause, come lo stress o una dieta poco regolare, il colesterolo cattivo si accumula nelle arterie sin dalla nostra nascita, queste placche possono rompersi e causare infarti o angina pectoris. Può accadere a chiunque, non c'entra l'età Una previsione ispirata dall'ottimismo, quella del cardiologo spagnolo. I tifosi del Porto stanno sommergendo di messaggi d'appoggio i social del giocatore e quelli del club. La notizia ha ovviamente scosso il mondo del calcio e quello del Porto in particolare. Casillas veste la maglia dei Dragoes dal 2015 con la quale ha già messo insieme 156 presenze.