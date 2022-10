“WANDA È LO ZIMBELLO DEL MONDO INTERO”. DOPO LA ROTTURA, ICARDI ATTACCA LA MOGLIE: "IO LA CONOSCO PIÙ DI CHIUNQUE ALTRO, L'HO SEMPRE DIFESA, MA SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO CHE È INDIFENDIBILE. IL SUO LEGAME COL RAPPER L-GANTE? UNA MOSSA DI STAMPA" - POI METTE IN MEZZO I FIGLI CHE VIVREBBERO MALE LA LORO FAIDA: "SONO STUFO DELLE BUGIE. WANDA CHIEDE LA SEPARAZIONE DA UN ANNO E NON LO FA MAI. C'È SEMPRE UN RICATTO, UNA MINACCIA” – LA REAZIONE DI WANDA

Nella tarda serata di mercoledì è andato in scena l'ennesimo capitolo della saga sentimentale che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara, e stavolta non ci sono voci, illazioni o sospetti, ma a parlare è il diretto protagonista. Dopo essere rimasto finora in silenzio, affidando il suo disperato tentativo di riconquistare la moglie soltanto a dei post social in cui si mortificava ai suoi piedi pur di farla tornare con lui dopo l'annuncio unilaterale della separazione, il 29enne attaccante argentino si è sfogato in viva voce dalla Turchia in lunga diretta Instagram che è stata seguita da centomila persone.

Un fiume in piena motivato dal giocatore con l'esigenza di proteggere i figli (non solo le due bimbe avute da Wanda, ma anche i tre maschi di Maxi Lopez) dal gossip dilagante. In alcuni passaggi i toni sono stati molto duri nei confronti della moglie, con conseguenze che evidentemente Icardi aveva preventivamente valutato. L'attaccante attualmente al Galatasaray ha assicurato che la presunta relazione tra Wanda e il 22enne rapper argentino L-Gante – di cui si vocifera da settimane – è solo "una mossa di stampa".

Icardi ha sottolineato che la moglie "oggi ha torto" nel suo comportamento pubblico e ha criticato aspramente il suo legame, sbandierato sui rispettivi social, con L-Gante. Ha svelato che la 35enne showgirl sta registrando un videoclip della canzone ‘Vos sos adictiva' che il rapper ha dedicato a lei. L'ex capitano dell'Inter ha rimarcato che c'è disagio tra i figli di Wanda a causa della pubblicità che sta ottenendo in Argentina attraverso la vicenda costruita col cantante.

Il figlio più grande, Valentino Lopez, avrebbe chiamato la madre per "dirle cosa prova: che se continua con questo comportamento, loro stessi dovranno andarsene. Valentino ha già 14 anni, lui e i suoi fratelli guardano il telegiornale, hanno Instagram, guardano You Tube e ovviamente chiedono lumi su tutto questo di cui si parla. Come ho sempre fatto, io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così".

Quanto al loro rapporto, Icardi ha dichiarato come stanno le cose dal suo punto di vista: "Siamo abituati a giocare un po' con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l'ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero". Secondo il giocatore, Wanda tornerà nei prossimi giorni a Istanbul, dove risiedono per via del contratto che ha con il Galatasaray, e lo farà nella casa che condividono. "Non ha una casa in affitto" ha chiarito il calciatore. Tuttavia, "dopo questa diretta, si arrabbierà e andrà in un hotel", ha anticipato.

Icardi ha battuto molto sul fatto che anche i figli di Wanda "sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico. Racconteremo tutto, se è così". Inoltre ha affermato più volte che sia a lui che ai ragazzi non piace il legame con L-Gante perché "non è la nostra gente". L'attaccante di Rosario ha poi chiarito che l'episodio dello scorso anno, ovvero la sua sbandata per l'attrice Eugenia ‘China' Suárez , "ha influenzato molto" Wanda e la loro relazione . "Ma ci sono molte cose nel mezzo di cui si potrebbe parlare, chiarire. Ci sono state tante cose che ho messo da parte per un anno intero", ha aggiunto.

"Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C'è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo l'anno scorso. Ma lei sa la verità su come è andata", ha spiegato ancora, smentendo poi le voci che Wanda potesse essere incinta da qualche nuovo compagno: non potrebbe mai esserlo per ragioni che non ha spiegato, ma che avrebbero a che fare con il suo ultimo parto anni fa.

Come Icardi aveva lui stesso anticipato, la moglie – che si trova ancora in Argentina per partecipare come ospite fissa all'equivalente locale del Cantante mascherato – ha preso molto male lo sfogo inatteso del giocatore, che evidentemente l'aveva abituata ad un perenne atteggiamento di prostrazione nei suoi confronti. Secondo quanto affermato dal suo entourage, Wanda ha dichiarato il suo rapporto con Icardi è arrivato ad un punto di non ritorno e che le parole dette dal calciatore oscuravano ogni possibilità di riconciliazione. La prossima settimana la showgirl si recherà in Europa per incontrare faccia a faccia il padre delle sue figlie e quello sarà l'atto finale della loro relazione, assicura chi le è vicina. Peraltro qualche ora prima la stessa Wanda in TV aveva detto di essere single in questo momento.

