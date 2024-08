LEAO SI È INCAZZAO – L’ATTACCANTE DEL MILAN RISPONDE ALLE POLEMICHE DEI TIFOSI DOPO IL GESTO RIVOLTO AGLI SPALTI (HA MIMATO CON LA MANO UN BLA BLA E POI SI È PORTATO L'INDICE ALLA BOCCA), DOPO IL GOL DI PULISIC CONTRO IL PARMA – “NON ERA RIVOLTO ALLA CURVA SUD, CHE MI HA SEMPRE SOSTENUTO NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI, MA A UN TIFOSO SPECIFICO CHE, NEL MOMENTO IN CUI STAVAMO PERDENDO, HA FATTO UN COMMENTO NEGATIVO, NESSUN GIOCATORE DEL MILAN ENTRA IN CAMPO PER GIOCARE MALE APPOSTA…”

Estratto dell’articolo di Marco Pasotto per www.gazzetta.it

rafael leao

Dopo la polemica, le spiegazioni. Nella notte dopo il tracollo di Parma, […] Rafa Leao ha messo mano alla tastiera del telefono e ha spiegato - dal suo punto di vista - cos'è successo al Tardini dopo il gol di Pulisic. […] il Milan accorcia […] ma, mentre tutti gli uomini di Fonseca sono già rientrati - o stanno per farlo - nella propria metà campo per riprendere a giocare, Leao si trattiene per diversi secondi sotto il settore, stracolmo, dei tifosi milanisti.

La sequenza della scena lo vede prima indicare verso un punto preciso della curva rossonera, poi mimare con la mano il gesto di chi parla troppo e infine portarsi l'indice sulla bocca per zittire qualcuno.

rafael leao

MOMENTI DIFFICILI

[…] Pareva insomma una rimostranza mirata, e non generalizzata. Cosa che Rafa ha poi confermato con una storia su Instagram: "Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud , perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta.

rafael leao

Onoriamo questa maglia dall'inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata ora è concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi".

rafael leao