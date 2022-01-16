djokovic con una fan a marbella
park hotel melbourne 5 park hotel melbourne 6 Il modulo di Djokovic
DJOKOVIC19 djokovic certificato
LA "WALK OF SHAME" DI DJOKOVIC FUORICLASSE DI MASOCHISMO, PURE I NO VAX LO HANNO ABBANDONATO: “S’È FATTO UMILIARE” - HA PIETITO IL SUO POSTO AGLI AUSTRALIAN OPEN FINO ALL’ULTIMA UDIENZA. S’È ROVINATO DELIBERATAMENTE DA SOLO. E ORA LA SUA IMMAGINE È ROVINATA – DOPO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE, NOVAX DJOKOVID E' ANDATO IN AEROPORTO E SI E' IMBARCATO PER DUBAI: VIDEO- -
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djokovic con una fan a marbella
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DJOKOVIC19 djokovic certificato
"A 30 ANNI ME NE VADO IN PENSIONE" - E CHI PUO' IMMAGINARLO SE NON UNA PORNOSTAR? SI CHIAMA ALYX STAR E SI STA FACENDO IL CULO (E SE LO FA FARE) PER POTERSI RITIRARE PRESTO - BARBARA COSTA: "LE SUE FAVOLOSE TETTONE SONO UN FETICCIO PER I FAN CHE UN PO’ INVIDIANO QUELLI CHE TRA QUEI MURI MAMMARI GUAZZANO FELICI. A 23 ANNI HA GIA' UN ASSURDO, IRREALIZZABILE, SICURAMENTE AMBIZIOSO PROGETTO: SMETTERE DI LAVORARE A 30 ANNI, E GODERSI UN’ASSICURATA PENSIONE IN COSTA RICA"
VIDEO - “BERLUSCONI, CHI?” – AL TG2 DE MITA STRONCA LA CANDIDATURA DEL CAV PRIMA FACENDO FINTA DI NON CONOSCERLO E POI CON UN LAPIDARIO: “E CHI LO VOTA…” – ALLA DOMANDA SE ABBIA MAI SOGNATO DI FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRODE CIRIACO REPLICA: “MAI…” - VIDEO
GENERALI, DIETRO LA COLLINA – CALTAGIRONE SI È DIMESSO DAL CDA PER AVERE LE MANI LIBERE CONTRO DONNET E NAGEL: ORA NON SARÀ PIÙ TENUTO A COMUNICARE EVENTUALI E ULTERIORI ACQUISTI DI AZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 10% - COSÌ I PATTISTI POTRANNO PAREGGIARE (E SUPERARE MEDIOBANCA) SENZA RENDERE CONTO PUBBLICAMENTE – LA CONSOB SEGUE “CON ATTENZIONE” LA VICENDA
IL VACCINO? UN RICATTO. NON HO PAURA, L’ETA’ MEDIA DEI MORTI E’ MOLTO ALTA” - L'EX CAMPIONE DI MOTOCICLISMO MARCO MELANDRI ALLA PROTESTA NO PASS DI MILANO: "NON SONO UN NO VAX, SONO UN SOSTENITORE DELLA LIBERTA’ MA NON HO PRESO IL COVID APPOSTA, QUELLA ERA SOLO UNA BATTUTA INFELICE” – LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI È CRITICA: “I DATI DIFFUSI NON SONO VERI. NON SI GUARDA ALLA REALTÀ DEI FATTI, MA A QUELLO CHE FA COMODO. DJOKOVIC? UN CAPRO ESPIATORIO” - MELANDRI PAGA L’INTERVISTA SUL COVID: UNO SPONSOR NON GLI RINNOVA IL CONTRATTO
CAFONALINO - L'EDITORIALISTA DEL "CORRIERE" MASSIMO NAVA SFORNA UN LIBRO SU ANGELA MERKEL, TANTO RISERVATA NEL PRIVATO DA ESSERE UN ENIGMA PER STORICI E BIOGRAFI: ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL VOLUME SFILANO UNA BOMBASTICA ANGELA MELILLO (CHE INVECE DI ENIGMATICO NON LASCIA NULLA, VISTA LA MAGLIA NERA TRASPARENTE), MARIA ELENA BOSCHI IN BORSA E CINTURA ABBINATE LOUIS VUITTON, MIGUEL GOTOR, PECORARO SCANIO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN VIRUS DA INCUBO – FARE BRUTTI SOGNI SAREBBE UNO DEI SINTOMI DEL COVID – IL LEGAME TRA STATI FEBBRILI E INCUBI È GIÀ NOTO DA TEMPO, ANCHE SE NON SI SANNO ESATTAMENTE I MOTIVI: “UNA TEORIA VUOLE CHE IL CERVELLO NON ELABORI LE SENSAZIONI NORMALMENTE QUANDO ABBIAMO LA FEBBRE" – OLTRE AGLI INCUBI, UN ALTRO EFFETTO DEL COVID SUL NOSTRO SONNO È LA PARALISI DEL SONNO…