Estratto da www.professionereporter.it

[…] La presentazione del nuovo allenatore del Napoli calcio, Antonio Conte, è stata organizzata dalla Società nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, “ma è sostanzialmente una questione ‘privata’. Il club continua nell’azione di chiusura verso i media e censura le presenze di fotografi e cineoperatori”. Lo scrivono in una nota congiunta l’Unione stampa sportiva Campania (Gruppo Felice Scandone) e il Sindacato Unitario Giornalisti Campani).

“Oltre a selezionare e invitare solo un numero ristretto di giornalisti, che dovranno sostanzialmente assistere allo ‘spettacolo’, il Napoli assicurerà una diretta internet della presentazione, puntando sempre più ad autoprodurre contenuti e a governare le informazioni e le comunicazioni. L’Ussi e il Sugc ritengono inaccettabile questa impostazione, che non consente agli operatori dell’informazione di poter svolgere liberamente il loro lavoro, anche e soprattutto in una circostanza così importante per i tifosi e la città. E invitano il Napoli a seguire l’esempio di altre società sportive italiane ed europee che, correttamente, danno la possibilità alle testate giornalistiche di richiedere un accredito”.

A questo va aggiunto il divieto di partecipazione per fotografi e cineoperatori. Prosegue il comunicato: “Viene però lasciata però la libertà a tutti i presenti, moltissimi dei quali nulla hanno a che fare con l’informazione, di riprendere con telefoni cellulari foto e video, postati liberamente sui social network personali. Ciò a danno di una categoria di professionisti posta in balia di una concorrenza sleale contro la quale non ha strumenti di difesa”.

L’Ordine dei giornalisti della Campania ha chiesto alla Società Napoli Calcio di rivedere la sua “incomprensibile decisione” e “di ammettere giornalisti e operatori della comunicazione audiovisiva regolarmente accreditati, così come avviene di norma altrove”. […]

2. EURO 2024: KVARATSKHELIA, "PRESTO DECIDERÒ SUL MIO FUTURO"

(ANSA) - "Si parla tanto di me, del mio futuro a Napoli, ma sono concentrato unicamente sulla Nazionale. Dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, voglio dare il massimo. Non sto pensando al resto, sono concentrato al 100% sulla Nazionale". Lo ha detto l'esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo il ko della sua nazionale contro la Turchia agli Europei, confermando che non ci siano certezze sulla sua volontà per la prossima stagione su cui c'è stata ieri una polemica tra il manager e il padre del calciatore sulle offerte del Paris Saint Germain e il Napoli che vuole che resti in azzurro.

Kvaratskhelia ha parlato a Sky Sport spiegando sulla partita che "siamo un po' delusi in nazionale - ha detto - potevamo fare di più. Questo è il calcio, dobbiamo lottare fino alla fine. Meritavamo di più, la squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva. Tutti abbiamo dato il massimo".

