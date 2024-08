PALTRINIERI SARÀ COSTRETTO A NUOTARE IN QUELLA LATRINA DELLA SENNA – IL COMITATO ORGANIZZATORE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI TIRA DRITTO E ANNUNCIA CHE LE GARE DI NUOTO IN ACQUA APERTE SI TERRANNO REGOLARMENTE NEL FIUME – UNA DECISIONE PARADOSSALE, ALLA LUCE DEI PROBLEMI DI SALUTE ACCUSATI DA DIVERSI ATLETI (VEDI LE INFEZIONI DA ESCHERICHIA COLI) – STAMATTINA ERA STATI ANNULLATI GLI ALLENAMENTI DEI NUOTATORI. GLI ORGANIZZATORI: “LA SENNA È BALNEABILE, ABBIAMO I NUOVI DATI CHE LO CERRTIFICANO” – PALTRINIERI DOVRA’ NUOTARE IL 9 AGOSTO PER LA 10 KM...

Ci risiamo. Alle Olimpiadi di Parigi, purtroppo, il tema del giorno (e dell’intera edizione) continua a essere l’inquinamento e l’impraticabilità della Senna. A far riflettere, ora, è il paradosso che incombe sulla figuraccia più grande di questi Giochi: gli allenamenti in programma oggi – martedì 6 agosto – sono stati annullati (la quinta sessione sospesa, per l’esattezza) perché l’acqua è stata ritenuta “non adatta per nuotare“, ma le gare si faranno. Infatti, secondo le dichiarazioni del Comitato organizzatore, la Senna è tornata “balneabile” in pochissimo tempo.

Dopo il triathlon anche gli atleti in gara per il nuoto in acque libere sono in balia di alcune decisioni che hanno provocato, oltre alle polemiche, anche diversi problemi di salute tra gli atleti. Tra i partecipanti alle gare di nuoto, anche Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che non hanno fatto mancare il loro disappunto. Loro dovrebbero immergersi per 10 km nella Senna il prossimo 9 agosto. Il giorno prima toccherà alle donne, comprese le azzurre Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci.

“La Senna è balneabile e le gare possono svolgersi“. Spiazzanti le parole di Anne Descamps – portavoce del Comitato organizzatore di Parigi – annunciate nella conferenza quotidiana al Media Center di Parigi. [...]

“Il 5 agosto le concentrazioni di escherichia coli erano molto basse nei tre punti dove sono stati prelevati i campioni. Le analisi sono state eseguite correttamente e c’è la balneabilità. Alle 6.30 di questa mattina sono stati prelevati dei campioni, i risultati delle analisi sono arrivati alle 10.30 e i valori per gli enterococchi sono fra 242 e 378, quindi all’interno dei margini stabiliti per la balneabilità”.

Una contraddizione rispetto alla scelta di cancellare gli allenamenti di Paltrinieri e colleghi, che viene spiegata così: “C’è un solo valore al di sopra della soglia ma relativo a un punto dove è stato prelevato un campione molto lontano dal sito delle gare. Ci siamo basati sui risultati sui test di laboratorio relativi ai campioni presi 24 ore prima della gara, sono decisioni che vengono prese con la dovuta prudenza e ci saranno prove per gli atleti per far loro conoscere le condizioni della Senna sempre che ci siano ottime condizioni meteo“. [...]

