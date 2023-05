HOLLYWOOD NEL PANICO PER LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI – GLI MTV MOVIE AWARDS SONO STATI ASSEGNATI CON UN EVENTO PRE REGISTRATO E MANDATO IN ONDA IN DIFFERITA: LA RETE HA SCELTO UN BASSO PROFILO DOPO CHE DREW BARRYMORE HA DECISO DI NON PRESENTARE LA CERIMONIA COME FORMA DI SOLIDARIETÀ – L’OMAGGIO DI JENNIFER COOLIDGE, PREMIATA COME MIGLIORE COMICA DELL’ANNO: “TUTTE LE BUONE COMMEDIE PARTONO DA UNA BUONA SCENEGGIATURA. MI METTO A FIANCO DELLE MIE SORELLE E DEI MIEI FRATELLI CHE STANNO COMBATTENDO…” - VIDEO