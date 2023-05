PILLOLE DI GOSSIP! ALL’ISOLA DEGLI SCAZZI LA CALDONAZZO CONTRO LO CICERO: “È FALSO, MI FA VOMITARE” – LA REPLICA: “TU SEI UNA SOUBRETTE MANCATA, NON FAI PIÙ NIENTE. ROMPI SOLO LE SCATOLE” – HELENA PRESTES SI INCAZZA PERCHE’ IL FIDANZATO CARLO MOTTA HA PUBBLICATO DELLE FOTO NUDO. MA LEI E SAINATO… - BELEN E STEFANO DE MARTINO IN CRISI? LA MAMMA DELLA "SCIO’-GIRL" ARGENTINA: “CHE DUE PALLE!” - NESSUNA ROTTURA TRA ANNA TATANGELO E IL MODELLO MATTIA NARDUCCI - IL COGNATO DI BONUCCI ATTACCA ALLEGRI, - MONICA GUERRITORE VS FERZAN OZPETEK E VALENTINA FERRAGNI…

Ivan Rota per Dagospia

Il cognato di Bonucci su Instagram attacca Allegri: "Mai visto un talento così spiccato nel trovare alibi"

Nessuna crisi invece tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci ( dieci anni più giovane di lei): la cantante ha addirittura portato il fidanzato a festeggiare il compleanno con tutta la sua famiglia.

Su Instagram, Belen Rodriguez ha postato alcune foto di una giornata in campagna tra cui una a cavallo . Commenti a non finire perché indossava a cavallo un vestitino invece che i pantaloni. E poi il fatto che non apparisse mai Stefano Di Martino. E ancora : “Che ha fatto all’unghia dell’anulare?”, sottolineando la forma troppo irregolare. Tutti a parlare di crisi tra i due. Veronica Cozzani, mamma di Belen, ha commentato: “Mamma mia! Che due palle!”

Enrico Papi riceve i complimenti da Ilary Blasi per l’eleganza : “sei vestito da ufficiale della marina…”. Papi risponde con ironia ma poi si accorge della gaffe: “Sembro un capitano… ! Scusate, scusa Ilary!” Ogni riferimento non é puramente casuale. Inizia cosí L’Isola dei Famosi.

“Hanno fatto la pipì prima?”, dice Luxuria quando Anrdrea Lo Cicero e Marco Mazzoli si apprestano a fare la prova del “girarrosto” ( sono su due pali che continuano a girare) . Si riferiva a Luca Vetrone che durante la prova se l’era fatta addosso…

Andrea Lo Cicero contro Nathalie Caldonazzo. Arriva a dire: “Io ho ricevuto telefonate (ma da chi?) che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione…Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se lei continua io dirò solo una parola che la distruggo, sì la distruggo, la distruggo a vita“.

E poi: “ La persona che ho qui davanti si è permessa di dire che io le faccio schifo a pelle. Questa signora di mezza età si deve vergognare e adesso deve tacere. Irrispettosa, maleducata e arrampicatrice sociale. Si schiera con quelli che vede più forte. Poi ruba, si comporta male e fa i suoi giochetti da adolescente. – ha continuato il naufrago – Addirittura fa i finti infortuni. Lei fa la soubrette mancata…”

E la donna piú sincera dell’ Isola dei Famosi lo asfalta ripetendogli che le fa schifo. Lo chiama addirittura al femminile prendendosi gioco di lui . In ogni caso, la Caldonazzo é al televoto con Fabio “Jalisse” Ricci mentre la di lui moglie Alessandra viene salvata dalla leader Pamela Camassa, una che ha rivelato una “cazzimma” incredibile.

Vladimir Luxuria ha rivelato a Helena Prestes che il di lei fidanzato Carlo Motta ha pubblicato delle foto nudo nelle storie di Instagram. L’indemoniata dell’ Isola si incazza e dice che certe cose non si fanno. Solo che Gian Maria Sainato ( rientrato in gioco grazie a Helena che ha vinto una prova) dice: “Io e Helena ieri sera abbiamo fatto il bagno nudi” . Stupore del Motta che pareva un baccalà.

Da vedere le facce di ( ex Suor) Cristina Scuccia, Alessandra Camassa e Pamela Camassa al rientro di Helena Prestes sull’isola dopo essere stata segregata sull’ Isola di Sant’ Elena. Pareva avessero visto il diavolo. Bé, in effetti… Ora torna l’ultima spiaggia dove l’eliminato della puntata sceglie se passare una settimana da solo. Ieri sera Corinne Clery ha rifiutato.

L’Isola dei doppi sensi . Ilary Blasi: “A quanto la danno? “. Si riferiva alla probabilità di vittoria di Helena Prestes. Wladimir Luxuria a Marco Mazzoli: “Quando te la senti calda è il momento più pericoloso”, riferendosi alla di lui possibile vittoria.

Abbiamo assistito al momento più noioso e imbarazzante dell’Isola dei Famosi: la depilazione di Marco Mazzoli. Una cosa veramente poco dignitosa per il pubblico, ma soprattutto per chi l’ha pensata. Vietiamo la ceretta in tv. Qui dovrebbe intervenire PSB…

Monica Guerritore contro Ferzan Ozpetek e la sua app per scoprire attori e quant’ altro : “ Ma che idea é? Un app dove illudere ancora persone che basta apparire per essere qualcuno? Hai un minuto di tempo per fare una “recitazione”! Ci sono le scuole d’arte drammatica…” Ferzan, in privato, si é arrabbiato con lei…

Valentina Ferragni scansati: nel corso della sfilata di moda di una famosa griffe le è stato impedito l’ingresso nella stanza dove si trovavano la sorella Chiara con il marito Fedez. Perché?

