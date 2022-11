22 nov 2022 12:40

PROCESSO A MANOLO PORTANOVA PER STUPRO DI GRUPPO: IL PM CHIEDE 6 ANNI – RITO ABBREVIATO PER IL CALCIATORE DEL GENOA PRESENTE IN AULA A SIENA. PORTANOVA È INDAGATO INSIEME AD ALESSIO LANGELLA E ALESSANDRO CAPPIELLO. DAL PROCEDIMENTO È INTERESSATO ANCHE UN MINORENNE. LA DIFESA HA SEMPRE SOSTENUTO CHE LA RAGAZZA FOSSE CONSENZIENTE