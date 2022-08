"BALO" E IMPOSSIBILE - DOPO LA RISSA SFIORATA CON VINCENZO MONTELLA, "SUPERMARIO" BALOTELLI LASCIA LA TURCHIA: GIOCHERÀ NEL SION, SQUADRA SVIZZERA ALLENATA DALL'EX PIACENZA PAOLO TRAMEZZANI - LA SCELTA DI BALOTELLI È DOVUTA ANCHE A MOTIVI FAMILIARI: IN SVIZZERA VIVE IL SECONDO FIGLIO, LION (MA DICIAMOLA TUTTA: NESSUNO IN ITALIA HA VOLUTO BALO)

Luca Bertelli per www.corriere.it

Sembrava il matrimonio perfetto sino allo scorso maggio: Mario Balotelli, in Turchia, all’Adama Demirspor, aveva ritrovato la serenità e i gol, ben diciotto, riassaporando la nazionale - il suo chiodo fisso - anche se solo per uno stage. In estate, invece, la crisi: l’attaccante, 32 anni compiuti da poco, ha voluto cambiare squadra e alla fine, in extremis, è stato accontentato anche a causa della lite furibonda avvenuta con Vincenzo Montella (i rapporti tra i due, l’anno scorso, erano stati idilliaci) sabato al termine della quarta giornata del campionato turco.

Balotelli giocherà nel Sion, che lo ha cercato a lungo con il vulcanico presidente Christian Constantin che era stato a trovare Mario persino nella sua casa a Brescia. Il campionato elvetico è iniziato da sei giornate, il Sion ha otto punti ed è allenato da Paolo Tramezzani. Per Mario è anche una scelta di cuore: in Svizzera vive il secondo figlio Lion. E in Italia, dove sarebbe tornato a piedi, nessuno lo ha mai realmente cercato: nelle ultime ore l’unica alternativa era rappresentata dall’Aek Atene in Grecia,

