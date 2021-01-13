CONTE HAKIMI antonio conte CASSANO cassano marcialis antonio conte foto mezzelani gmt28 pardo cassano vieri CASSANO BOBO TV ANTONIO CONTE antonio conte foto mezzelani gmt27 CASSANO CONTE
"CONTE DEVE VINCERE ALTRIMENTI SE NE DEVE ANDARE” - CASSANO ALLA ‘BOBO TV’ BOMBARDA L’EX CT: "QUEST’ANNO UN MASSACRO. FUORI DALLA CHAMPIONS E DALL’EUROPA LEAGUE GIOCANDO MALISSIMO CON GIOCATORI DI GRANDISSIMO LIVELLO COME HAKIMI E VIDAL. IO MI ASPETTAVO CHE L’INTER FOSSE A +6 SULLA SECONDA, E INVECE IN TESTA C’E’ IL MILAN. CONTE COME ALLENATORE E’ BRAVO MA NON LO STA DIMOSTRANDO. SE L’INTER PERDE CON LA JUVE, RISCHIA DI RESTARE FUORI DALLA LOTTA SCUDETTO” – VIDEO-
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CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
VOI DI BOCCA BUONA: ANDATECI PIANO CON IL SESSO ORALE A DESTRA E A MANCA! - IL PAPILLOMAVIRUS PUÒ INFETTARE BOCCA E GOLA E PROVOCARE NEOPLASIE DEL CAVO OROFARINGEO – SECONDO GLI ESPERTI DELLA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, UN NUMERO DI PARTNER DI RAPPORTI ORALI MAGGIORE DI DIECI SEMBRA ASSOCIATO A UNA PROBABILITÀ 4,3 VOLTE MAGGIORE DI SVILUPPARE UN CANCRO OROFARINGEO CORRELATO ALL'HPV…