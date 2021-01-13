"CONTE DEVE VINCERE ALTRIMENTI SE NE DEVE ANDARE” - CASSANO ALLA ‘BOBO TV’ BOMBARDA L’EX CT: "QUEST’ANNO UN MASSACRO. FUORI DALLA CHAMPIONS E DALL’EUROPA LEAGUE GIOCANDO MALISSIMO CON GIOCATORI DI GRANDISSIMO LIVELLO COME HAKIMI E VIDAL. IO MI ASPETTAVO CHE L’INTER FOSSE A +6 SULLA SECONDA, E INVECE IN TESTA C’E’ IL MILAN. CONTE COME ALLENATORE E’ BRAVO MA NON LO STA DIMOSTRANDO. SE L’INTER PERDE CON LA JUVE, RISCHIA DI RESTARE FUORI DALLA LOTTA SCUDETTO” – VIDEO

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