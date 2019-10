IL "RINGHIO" DI VIPERETTA – VIA DI FRANCESCO, ORA FERRERO VUOLE GATTUSO. L'AGENTE DEL TECNICO CONFERMA: "VEDREMO" MA PER ORA GLI OSTACOLI RIGUARDANTI LO STAFF E LO STIPENDIO PAIONO INSORMONTABILI – SCARTATA LA PISTA IACHINI, RESTA IN STAND-BY GIANNI DE BIASI…

Non c'è pace in casa Sampdoria. Dopo il fallimento della trattativa per la cessione della società alla cordata di Gianluca Vialli, i blucerchiati stanno cercando almeno una guida tecnica affidabile per il dopo-Di Francesco, esonerato nella giornata di ieri dopo gli scarsi risultati ottenuti finora (ultimo posto in classifica e solo 3 punti ottenuti in 7 partite).

Tanti i nomi che sono circolati a Bogliasco: dopo aver dovuto abbandonare la pista che portava a Stefano Pioli, in procinto di accettare l'offerta del Milan, scartato quella che portava a Beppe Iachini e messo in stand-by Gianni De Biasi, l'ultima idea balzata in mente al patron Massimo Ferrero è quella di Gennaro Gattuso.

Come ha reso noto il Secolo XIX, la società blucerchiata ha contattato l'entourage del tecnico calabrese ex Milan, ma per ora gli ostacoli riguardanti lo staff e lo stipendio paiono insormontabili per il Viperetta. L'agente dell'allenatore Andrea D'Amico non ha comunque chiuso del tutto le porte al presidente della società genovese: "Vedremo" è stato il suo commento. Chissà se Ferrero riuscirà a convincere Gattuso ad accettare quest'avventura per salvare la Samp da una clamorosa retrocessione in cadetteria.

