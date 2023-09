Olivia Carbone per www.sportface.it

francesca piccinini

Francesca Piccinini, ex schiacciatrice della Nazionale e commentatrice per Sky, parla con l’Ansa degli Europei femminili: “Il risultato di questo Europeo è molto deludente, non rende giustizia alla nostra nazionale e obbliga a rivedere delle scelte tecniche che si sono rilevate fallimentari. Mazzanti? Non voglio dire che ha sbagliato a non schierare titolare Paola Egonu o le convocazioni, lasciando a casa Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella, ma è un fatto tecnico che in questo Europeo siamo stati in difficoltà. Se Egonu dovesse rinunciare al preolimpico, non mi sorprenderei. Se fossi al suo posto non so se mi rimetterei in discussione. Ha avuto una bella pazienza.. .Anzi mi devo complimentare con lei che si è fatta trovare sempre pronta ed ha dato il suo aiuto alla squadra”.

