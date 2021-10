"SARRI? NON CI PIACE LA MALEDUCAZIONE" - IL PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE A, PAOLO DAL PINO, RISPONDE AGLI ATTACCHI FATTI DALL'ALLENATORE DELLA LAZIO: "IN PREMIER NON DICEVA COSÌ, QUANDO GIOCAVA CON MENO DI 60 ORE DI DISTANZA, E QUI NE AVEVA 61. NOI SIAMO ABITUATI ALLE PRESSIONI, NON CI PIACE LA…”

Maurizio Sarri all'attacco della Lega per via del calendario. Lazio in campo giovedì sera in Europa League e poi domenica anticipo alle 12.30 contro il Bologna in campionato. Una soluzione che al tecnico biancoceleste non è andata giù. E l'ha detto chiaramente. Ora Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, ai margini della presentazione dell'Ibc Center di Lissone, nuova centrale Var, ha commentato:

"Sarri ha detto guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione". Il numero uno del calcio ha poi continuato: "La Lega è la casa di tutti, la Lega gestisce il campionato e per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono pressioni ma non cambia niente".

