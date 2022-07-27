Da golssip.it
Marialuisa Jacobelli incorona l’outfit di Lele Adani con ciabatta bianca e calzino fucsia: “Questo è stile, tutti così” (VIDEO)
ADANI CIABATTE lele adani LELE ADANI ADANI MANCINI ADANI CIABATTE
LO RICONOSCETE DALLA CIABATTA BIANCA CON CALZINO ROSA SHOCKING? NON E’ UN TURISTA TEDESCO DALTONICO, NE’ UN RAPPER DELL’HINTERLAND PARTENOPEO - SUI SOCIAL GIÀ SI ERA ESPRESSO SULLA MODA DELLA CIABATTA CON CALZINO: "LA GENTE CRITICA SENZA AVERE GUSTO. E’ UNA SCELTA ARTISTICA CHE NON VA GIUSTIFICATA” – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO-
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Marialuisa Jacobelli incorona l’outfit di Lele Adani con ciabatta bianca e calzino fucsia: “Questo è stile, tutti così” (VIDEO)
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NON DRAMMATIZZIAMO, E’ SOLO UNA QUESTIONE DI CORNA – COSA HA RINCITRULLITO, RENDENDOLI SPIETATI E DISPERATI, LA PRODUTTRICE MATILDE BERNABEI E IL GIORNALISTA GIOVANNI MINOLI? COSA HA DISUMANIZZATO DUE PERSONAGGI PENSANTI E DISTANTI ANNI LUCE DALLA TRASH-ENDENZA DEI “MORTI DI FAMA’’ IN VENDITA SUL MERCATO, PER ROVESCIARE SUL "CORRIERE", SENZA CHE NESSUNO GLIELO ABBIA CHIESTO, LA STORIA DEL LORO MATRIMONIO INZEPPATO DI TRADIMENTI? "COSE DA SERVE", SENTENZIEREBBE UN UMANISTA FERITO NEL CUORE. "LA FINESTRA SUL PORCILE", TITOLEREBBE UN MORALISTA INDISPETTITO DA QUESTA ITALIA DA PIANEROTTOLO…
DAGONEWS! - LA VERITÀ SULLA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI SARÀ MATERIA DI APPASSIONATI DEL GENERE CRIME - C’È CHI ATTRIBUISCE L’INIZIO DELLA FINE DEL GOVERNO DRAGHI ALLA SCISSIONE DAL M5S DI LUIGI DI MAIO CHE HA INASPRITO LA POLITICA DI CONTE - APPROFITTANDO DELLO STRAPPO DEL M5S SUL DECRETO AIUTI, LEGA E FORZA ITALIA HANNO CHIESTO UN RIMPASTO DI GOVERNO: FUORI NON SOLO I MINISTRI 5STELLE (PATUANELLI, DADONE, D’INCÀ), VOLEVANO ANCHE LA TESTA DI LAMORGESE E DI MAIO. E SI SONO RITROVATI CON UN VOTO ANTICIPATO CHE NESSUNO, NEMMENO LA MELONI, VOLEVA…
DI MALE INPGI – DAL 1 LUGLIO IL DISGRAZIATO ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI È ANDATO DEFINITIVAMENTE IN PENSIONE ED È STATO TRASFERITO DENTRO AL CARROZZONE DELL’INPS. COSA CAMBIA? UN SACCO DI COSE, COME HA SPECIFICATO LA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA, CHE HA STILATO UN ELENCO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ CHE RIGUARDANO PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI, PRATICANTI, DIPENDENTI E – OVVIAMENTE – PENSIONATI…
“DALL’ONU SOLO UN INQUINAMENTO DELLA SCENA DEL CRIMINE. E POI UN MURO DI GOMMA” – I GENITORI DI MARIO PACIOLLA, L’OPERATORE ONU TROVATO IMPICCATO A UN LENZUOLO IN COLOMBIA: “NON È STATO UN SUICIDIO. NOSTRO FIGLIO AMAVA LA VITA, AVEVA PROGETTI A BREVISSIMA SCADENZA E NESSUN MOTIVO PER UCCIDERSI CON UN BIGLIETTO AEREO IN TASCA” – L’ACCUSA ALLE NAZIONI UNITE: “È INVEROSIMILE CHE IL CAPO DELLA SICUREZZA DELL’ONU CHRISTIAN THOMPSON NON FOSSE A CONOSCENZA DEI PROTOCOLLI IN CASO DI MORTE DI UN LORO DIPENDENTE. SI È INTRODOTTO DA SOLO PER TRENTA MINUTI IN CASA DI MARIO E HA…”
LE VERITÀ DI ILARY - TOTTI PORTAVA A CASA DI NOEMI BOCCHI LA FIGLIA ISABEL: LA BLASI LO HA SCOPERTO GRAZIE A UN INVESTIGATORE PRIVATO – LE INDISCREZIONI DI “CHI”: L’EX CAPITANO NEGAVA LA RELAZIONE, LEI AVREBBE SAPUTO CHE LA FIGLIA ISABEL AVEVA “DUE NUOVI AMICHETTI CON I QUALI GIOCAVA IL POMERIGGIO” (ERANO I FIGLI DI NOEMI) – LA SCELTA DI TOTTI DI TOGLIERE ALLA SORELLA DI ILARY LA GESTIONE DEI PROPRI SOCIAL E LA DECISIONE DI ILARY DI FAR SEGUIRE IL "PUPONE" DA UN INVESTIGATORE PRIVATO
CAFONALINO IN STATO DI GUERRA! – UN VELO DI NOSTALGIA PER IL FU GOVERNO DRAGHI HA PERVASO L'EVENTO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DI LEONARDO “MED-OR” PRESIEDUTA DA MARCO MINNITI – ALLA CHIAMATA HA RISPOSTO UNO STUOLO DI AUTORITÀ, DAI MINISTRI DI MAIO, GUERINI E LAMORGESE ALLA DIRETTRICE DELL’INTELLIGENCE ELISABETTA BELLONI, RIFIORITA DOPO LA DELUSIONE PER IL COLLE SOGNATO E SFUMATO – A FARE GLI ONORI DI CASA ALESSANDRO PROFUMO, E IN PLATEA IL REDIVIVO GENERALE FIGLIUOLO, UN ASSONNATO FASSINO, CROSETTO IN GRANDE SPOLVERO E UN GIANNI LETTA RIDENS...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO, E PURE IL VIZIO – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU “NATURE” I PAZIENTI POSITIVI AL COVID POTREBBERO MANIFESTARE PERDITA DI CAPELLI E DI LIBIDO – I RICERCATORI HANNO ESAMINATO LE CARTELLE DI 2,4 MILIONI DI PERSONE E HANNO INDIVIDUATO TRE CATEGORIE DI SINTOMI, SUDDIVISI IN RESPIRATORI, COGNITIVI E GENERALI. TRA I PIU COMUNI CI SONO MANCANZA DI FIATO, FEBBRE E DOLORE TORACICO, MA SONO STATI NUMEROSI ANCHE I CASI DI AMNESIA E DISFUNZIONE ERETTILE…