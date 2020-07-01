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LO RICONOSCETE IN VERSIONE MURATORE? DALLE PARTI DEL FORO ITALICO STANNO ANCORA CERCANDO UN PALLONE CALCIATO DA LUI IN UNA CELEBRE FINALE, OGGI CON CARRIOLA E CEMENTO POLEMIZZA CON I CALCIATORI CHE SI LAMENTANO DI GIOCARE NEGLI ORARI PIU’ CALDI: “LI FAREI LAVORARE CON ME…” - VIDEO-
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UN RICICLAGGIO DELLA MADONNA - NEL 2019 L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DEL VATICANO HA RICEVUTO 64 SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ SOSPETTE E HA DISPOSTO 4 MISURE PREVENTIVE E DUE ISPEZIONI ALLO IOR – IL DIRETTORE SCHLITZER: “LA MAGGIORANZA DEI POTENZIALI REATI COINVOLTGONO SOGGETTI STRANIERI PER FRODE INTERNAZIONALE E…"
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…
SI COMINCIA: UN BAMBINO DI 5 ANNI È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS IN UN CENTRO ESTIVO DI ROMA. A CONTAGIARLO È STATO PROBABILMENTE LA SORELLA DI 14 ANNI, CHE IL 26 GIUGNO HA PARTECIPATO A UNA CENA DI CLASSE CON COMPAGNI, GENITORI E INSEGNANTI - IL CENTRO OSPITA 30 BAMBINI ED È STATO CHIUSO, E ORA SI FANNO ESAMI A TAPPETO PER CAPIRE SE SI RISCHIA UN NUOVO FOCOLAIO