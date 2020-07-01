LO RICONOSCETE IN VERSIONE MURATORE? DALLE PARTI DEL FORO ITALICO STANNO ANCORA CERCANDO UN PALLONE CALCIATO DA LUI IN UNA CELEBRE FINALE, OGGI CON CARRIOLA E CEMENTO POLEMIZZA CON I CALCIATORI CHE SI LAMENTANO DI GIOCARE NEGLI ORARI PIU’ CALDI: “LI FAREI LAVORARE CON ME…” - VIDEO

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