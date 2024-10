RUBLEV, ATTENTO ALLA PALLINA! - IL TENNISTA RUSSO, NUMERO 7 DEL MONDO, RACCONTA LA SUA DISAVVENTURA AGLI US OPEN: "HO QUASI PERSO UN TESTICOLO. AVEVO UNO STRANO DOLORE, SONO ANDATO IN OSPEDALE E MI HANNO OPERATO DI URGENZA. SONO STATO MOLTO FORTUNATO PERCHÉ DICONO CHE HAI SOLO 5 O 6 ORE DI TEMPO SE IL SANGUE SMETTE DI FLUIRE NEL TESTICOLO E ALLORA È L'UNICA POSSIBILITÀ È L’AMPUTAZIONE" - L'ATLETA HA ANCHE RIVELATO DI AVER FIRMATO UN DOCUMENTO IN CUI…

Estratto dell'articolo di Francesco Sessa per www.corriere.it

rublev

«Ho quasi perso un testicolo». E se la ride, Andrey Rublev, mentre parla del pericolo scampato. Il russo […] in conferenza stampa a Stoccolma (dove giocherà i quarti di finale con Stan Wawrinka), il numero 7 del mondo ha raccontato: «Sono stato molto fortunato perché dicono che hai solo cinque o sei ore di tempo se il sangue smette di fluire nel testicolo e allora è l'unica possibilità è l’amputazione».

andrey rublev

Il fatto è avvenuto dopo gli Us Open, torneo in cui Rublev ha perso contro Grigor Dimitrov agli ottavi, in cinque set. Avvertendo dolore al testicolo nei giorni seguenti, il russo è andato in ospedale: «Mi sono detto: “Ho uno strano dolore, proviamo ad andare in ospedale”. Hanno fatto subito un controllo e mi hanno preso in carico in urgenza per l'intervento chirurgico: sono riusciti a operarmi tre o quattro ore dopo il primo dolore che ho provato, così sono riusciti a fare tutto in tempo. Ora è tutto a posto». Ecco che il rischio di amputazione è stato reale: «L'ultima cosa che ho fatto prima dell'operazione è stata firmare il documento in cui si autorizzava l'amputazione dei miei testicoli», […]

andrey rublev andrey rublev andrej rublev foto mezzelani gmt 738 rublev foto di ferdinando mezzelani gmt 287 andrey rublev